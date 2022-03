Russia-Ukraine War: यूक्रेन में जहां फंसे हैं 700 भारतीय, उस सुमी पर रूस ने गिराए 500KG के बम

रूस और यूक्रेन की जंग अब खतरनाक मोड़ पर आ गई है. दोनों देशों की सेनाओं के बीच संघर्ष जारी है. इसी बीच यूक्रेन ने एक बार फिर से रूस पर 500 किलो के बम गिराने का आरोप लगाया है. यूक्रेन के मुताबिक, ये बम सुमी में गिराया गया है. ये वही सुमी है जहां अब भी 700 भारतीय फंसे हुए हैं.

यूक्रेन ने दावा किया है कि बीती रात रूस की सेना ने सुमी की एक रिहायशी इमारत में 500 किलो का बम गिराया है. दावा ये भी किया गया है कि इस हमले में 18 आम नागरिकों की मौत हो गई है, जिसमें 2 बच्चे भी शामिल हैं. यूक्रेन ने इसे मानवता के खिलाफ अपराध बताया है.

Last night Russian pilots committed another crime against humanity in Sumy. They dropped 500-kilogram bombs on residential buildings. 18 civilian deaths have already been confirmed, including two children.#StopRussia