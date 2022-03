वैक्यूम-क्लस्टर बम, Javelin-Stinger-NLAW मिसाइलें... वो 10 घातक हथियार जो रूस-यूक्रेन युद्ध में हो रहे इस्तेमाल

Russia-Ukraine War: रूस और यूक्रेन की जंग लंबी खिंचती जा रही है. दोनों देशों के बीच युद्ध का आज 12वां दिन है. दूसरे विश्व युद्ध के बाद ये अब तक की सबसे खतरनाक जंग मानी जा रही है. यूक्रेन का दावा है कि रूस ने इस युद्ध में कई घातक हथियारों का इस्तेमाल किया है. वहीं, यूक्रेन के पास भी कई हथियार हैं जो रूस की सेना में तबाही मचा रहे हैं. आइए जानते हैं रूस और यूक्रेन की जंग में रूस किन-किन घातक हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है...

1. वैक्यूम बम

- युद्ध के 5वें दिन रूस ने यूक्रेन पर वैक्यूम बम (Vacuum Bomb) इस्तेमाल किया. ये बम थर्मोबैरिक हथियार के अंतर्गत आते हैं, जो जेनेवा कन्वेंशन के तहत प्रतिबंधित है. ये बम काफी घातक और तबाही मचाने वाला माना जाता है.

- ऐसे बमों में पारंपरिक गोला-बारूद की बजाय उच्च दाब वाले विस्फोटकों का इस्तेमाल होता है. ये बम आसपास की ऑक्सीजन सोखकर बड़ा धमाका करता है. रूस ने ऐसे बमों का युद्ध में इस्तेमाल करने के लिए ही बनाया है. बताया जाता है कि 2016 में भी रूस ने सीरिया के खिलाफ वैक्यूम बम का इस्तेमाल किया था.

2. क्लस्टर बम

- यूक्रेन का ये भी आरोप है कि इस युद्ध में रूस क्लस्टर बमों का इस्तेमाल कर रहा है. ऐसे बम में कई बमों का ग्रुप होता है. दुनियाभर में अभी तक जितने भी युद्ध हुए हैं, उनमें 10 से ज्यादा तरह के क्लस्टर बम का इस्तेमाल हो चुका है.

- क्लस्टर बम को फाइटर प्लेन और रॉकेट लॉन्चर सिस्टम से भी लॉन्च किया जा सकता है. क्लस्टर बम हवा में घुल जाते हैं और उससे 5 से 10 सेमी के छोटे-छोटे विस्फोटक गिरते हैं. टारगेट के पास गिरने के बाद कई बम तुरंत नहीं फटते हैं. सीरिया में भी ऐसे ही बम का इस्तेमाल करने का आरोप लगा था.

3. स्टिंगर और जैवलिन मिसाइल

- इन दोनों मिसाइलों का इस्तेमाल यूक्रेन की सेना कर रही है. इन दोनों मिसाइलों से यूक्रेन ने रूस के कई लड़ाकू विमानों और सैनिकों को मार गिराने का दावा किया है. ये दोनों ही मिसाइल यूक्रेन को अमेरिका से मिली हैं.

- स्टिंगर मिसाइल (Stinger Missile) की खासियत है कि वो कम ऊंचाई पर उड़ रहे एयरक्राफ्ट को भी मार सकती है. इसे सैनिक अपने कंधे पर रखकर भी लॉन्च कर सकता है.

- वहीं, जैवलिन मिसाइल (Javelin Missile) एक एंटी टैंक मिसाइल है. इससे दुश्मन देश के टैंक और कम ऊंचाई पर उड़ रहे एयरक्राफ्ट को तबाह किया जा सकता है. इस मिसाइल से हथियारबंद वाहनों से लेकर बंकरों तक को निशाना बनाया जा सकता है.

5. NLAW मिसाइल

- यूक्रेन की सेना NLAW मिसाइल का इस्तेमाल भी कर रही है. इससे रूस की सेना के टैंकों को निशाना बनाया जा रहा है. स्टिंगर की तरह ही NALW मिसाइल को भी कंधे पर रखकर लॉन्च किया जा सकता है. ये मिसाइल 20 मीटर से 400 मीटर की दूरी तक के टैंक को उड़ा सकती है.

6. 5 क्विंटल के बम

- रूस की सेना यूक्रेन पर भारी बम गिरा रही है. यूक्रेन ने रूस पर 5 क्विंटल वजनी बम गिराने का आरोप भी लगाया है. यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा ने एक बम की तस्वीर ट्वीट की है, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि रूस की सेना 500 किलो के बम गिरा रही है. ये बम चेर्नीहिव में गिराने की बात कही जा रही है. कुलेबा ने ये भी बताया है कि बम गिरने के बाद फटा नहीं है.

This horrific 500-kg Russian bomb fell on a residential building in Chernihiv and didn’t explode. Many other did, killing innocent men, women and children. Help us protect our people from Russian barbarians! Help us close the sky. Provide us with combat aircraft. Do something! pic.twitter.com/3Re0jlaKEL