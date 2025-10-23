scorecardresearch
 

जल, थल और हवा में गरजी रूसी मिसाइलें, पुतिन ने दुनिया को दिखाई अपनी परमाणु ताकत

रूसी सेना के रणनीतिक परमाणु बलों ने राष्ट्रपति पुतिन की निगरानी में व्यापक अभ्यास किया जिसमें जल, थल और वायु माध्यमों से परमाणु हमले की क्षमता का परीक्षण शामिल था. इस अभ्यास में इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें और क्रूज मिसाइलें सफलतापूर्वक दागी गईं.

क्रेमलिन ने बताया कि यह अभ्यास कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम की तत्परता और रणनीतिक बलों की परिचालन क्षमता का आकलन था. (Photo: AP)
यूक्रेन में जारी युद्ध और अमेरिका के साथ बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव के बीच रूस ने अपनी परमाणु शक्ति का प्रदर्शन किया है. राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की निगरानी में रूस ने बुधवार को बड़े पैमाने पर रणनीतिक परमाणु बलों का अभ्यास किया, जिसमें जल, थल और वायु- तीनों माध्यमों से परमाणु हमले की क्षमता का परीक्षण किया गया.

रूस ने बुधवार को राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की निगरानी में बड़े पैमाने पर रणनीतिक परमाणु बलों का अभ्यास किया. रूसी राष्ट्रपति कार्यालय क्रेमलिन के अनुसार, इन अभ्यासों में रूस की तीनों परमाणु शक्तियों- जल, थल और वायु- की क्षमता का परीक्षण किया गया. 

russian drill

ड्रिल में शामिल ICBM और क्रूज मिसाइलें
 
अभ्यास के दौरान इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें (ICBM) और हवा से छोड़ी जाने वाली क्रूज मिसाइलें सफलतापूर्वक दागी गईं. अभ्यास के तहत प्लेसात्स्क स्टेट टेस्ट कॉस्मोड्रोम से एक Yars इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को कमचटका स्थित कूरा रेंज की ओर लॉन्च किया गया. 

सभी टारगेट्स पूरे

वहीं, बारेंट्स सागर में तैनात रणनीतिक परमाणु-संचालित पनडुब्बी ब्रायंस्क से एक Sineva बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई. इसके अलावा, Tu-95MS लंबी दूरी के बमवर्षक विमानों ने भी अभ्यास में हिस्सा लिया और हवा से दागी जाने वाली क्रूज मिसाइलों का प्रक्षेपण किया.

क्रेमलिन के मुताबिक, इस अभ्यास का उद्देश्य रूस की कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम की तत्परता और उसके रणनीतिक बलों की परिचालन क्षमता का आकलन करना था. जानकारी के मुताबिक, सभी निर्धारित लक्ष्यों को सफलतापूर्वक पूरा किया गया.

