'रूस तैयार है लेकिन...', परमाणु हथियारों की संख्या पर लगाम लगाने वाली संधि जारी रखना चाहते हैं पुतिन, बस एक शर्त!

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सोमवार को कहा कि वह अमेरिका के साथ हुई न्यू स्ट्रैटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी (New START) को एक साल के लिए बढ़ाने के इच्छुक हैं, बशर्ते कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी इसके लिए तैयार हों.

यह संधि साल 2010 में साइन की गई थी और यह दोनों परमाणु शक्तियों के बीच बची हुई आखिरी हथियार नियंत्रण संधि है. इसके तहत तैनात किए जा सकने वाले स्ट्रैटेजिक वॉरहेड्स, मिसाइलों और बॉम्बर्स की संख्या पर सीमा तय की गई है. यह समझौता 5 फरवरी 2026 को खत्म होने वाला है.

'रूस तैयार है लेकिन...'

रूस की सुरक्षा परिषद को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि संधि को बढ़ाना वैश्विक परमाणु अप्रसार (non-proliferation) के हित में होगा और इससे अमेरिका के साथ नई संधि पर बातचीत का रास्ता भी खुलेगा. पुतिन ने कहा, 'रूस तैयार है कि 5 फरवरी 2026 के बाद भी एक साल तक न्यू स्टार्ट संधि की केंद्रीय संख्या संबंधी सीमाओं (central numerical limits) का पालन करती रहे.'

'हालात को देखकर लेंगे आगे का फैसला'

उन्होंने आगे कहा, 'इसके बाद स्थिति का विश्लेषण करने के आधार पर हम यह निर्णय लेंगे कि इन स्वैच्छिक प्रतिबंधों को जारी रखा जाए या नहीं. हमें लगता है कि यह कदम तभी कारगर होगा जब अमेरिका भी इसी तरह का रुख अपनाए और ऐसे कदम न उठाए जो मौजूदा रणनीतिक संतुलन (deterrence balance) को कमजोर या नष्ट करें.'

