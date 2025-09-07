यूक्रेन पर रूस की सबसे बड़ी एयरस्ट्राइक, कीव पर दागे 800 से ज्यादा ड्रोन, पहली बार कैबिनेट बिल्डिंग पर हमला

रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर ताजा हमला किया है, जिसके बाद पेचेर्स्की ज़िले में कैबिनट बिल्डिंग में आग लग गई. यूक्रेनी सैन्य प्रशासन के प्रमुख तैमूर तकाचेंको ने रविवार को सोशल मीडिया पर इस बात की जानकारी दी है. रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक चश्मदीदों ने यूक्रेनी सरकार की मुख्य इमारत से घना धुआं उठते देखा.

रूस ने गिराए 800 से ज्यादा ड्रोन

यूक्रेनी अधिकारियों ने बताया कि रूस ने कीव पर रात भर हमले किए हैं, जिसमें एक नवजात समेत तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि 18 अन्य घायल हुए हैं. राजधानी में सरकारी मुख्यालय समेत कई इमारतों को आग के हवाले कर दिया गया. कीव के मेयर विटाली क्लिट्स्को ने बताया कि हमले की शुरुआत शहर पर ड्रोन हमलों से हुई और उसके बाद मिसाइल अटैक किए गए.

यूक्रेन की प्रधानमंत्री यूलिया स्विरीडेंको ने कहा कि युद्ध के दौरान पहली बार दुश्मन के हमले में यूक्रेनी सरकार की मुख्य इमारत को नुकसान पहुंचा है. यूक्रेन की वायुसेना का कहना है कि रूस ने रातभर में यूक्रेन पर 805 ड्रोन और 13 मिसाइलें दागीं हैं. क्लिट्स्को ने टेलीग्राम मैसेजिंग ऐप पर बताया कि ड्रोन हमलों में एक बच्चे और एक युवती की मौत हो गई, जबकि एक प्रेग्नेंट महिला सहित पांच लोग अस्पताल में भर्ती हैं. इससे पहले, नीपर नदी के पूर्व में हरे-भरे डार्नित्स्की ज़िले में एक शेल्टर में एक बुज़ुर्ग महिला की मौत हो गई थी, जहां दो अन्य मौतें हुई थीं.

रिहायशी इलाकों को भारी नुकसान

राज्य के आपातकालीन अधिकारियों ने बताया कि डार्नित्स्की में एक आवासीय इमारत की चार में से दो मंज़िलें आग की चपेट में आ गईं, जिससे इमारत को काफी नुकसान पहुंचा है. क्लिट्स्को और आपातकालीन अधिकारियों ने बताया कि कीव के पश्चिमी स्वियातोशिन्स्की ज़िले में एक नौ मंज़िला रेजिडेंशियल बिल्डिंग की कई मंज़िलें तबाह हो गईं.

रूस हमले के बाद कीव की एक बिल्डिंग में लगी आग

ड्रोन के गिरते मलबे से एक 16 मंजिला अपार्टमेंट और दो नौ मंजिला इमारतों में भी आग लग गई. आपातकालीन अधिकारियों की तरफ से सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई तस्वीरों में अपार्टमेंट इमारतों से धुआं निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, कुछ मंजिलें ढह गई हैं और सामने के हिस्से को काफी नुकसान हुआ है. तकाचेंको ने टेलीग्राम पर कहा कि रूस जानबूझकर नागरिकों को निशाना बनाकर हमले कर रहा है.

रूस पर नागरिकों को निशाना बनाने के आरोप

मेयर विटाली मालेत्स्की ने टेलीग्राम पर बताया कि यूक्रेन के केंद्रीय शहर क्रेमेनचुक में दर्जनों विस्फोट हुए, जिससे कुछ इलाकों की बिजली सप्लाई बाधित हो गई. सैन्य प्रशासन प्रमुख ओलेक्सांद्र विल्कुल ने बताया कि क्रिवी रीह पर रूसी हमलों में ट्रांसपोर्ट और शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया, हालांकि किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है. क्षेत्रीय गवर्नर ओलेह किपर ने बताया कि दक्षिणी यूक्रेन के ओडेसा में सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर और आवासीय इमारतों को नुकसान पहुंचा है, और कई अपार्टमेंट ब्लॉकों में आग लग गई है.

मास्को ने हमलों पर तुरंत कोई बयान नहीं दिया है. हालांकि दोनों पक्ष जानबूझकर नागरिकों को निशाना बनाने से इनकार करते आए हैं. फरवरी 2022 में रूस की तरफ से यूक्रेन पर हमले शुरू करने के बाद से अब तक हज़ारों लोग मारे जा चुके हैं. पोलिश सशस्त्र बलों ने कहा कि पश्चिमी यूक्रेन पर हवाई हमलों का खतरा मंडरा रहा है, इसलिए पोलैंड ने हवाई सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपने और सहयोगी विमानों को एक्टिव कर दिया है.

रूसी पाइपलाइन पर जवाबी हमला

हमले के जवाब में यूक्रेन ने भी रूस की ऑयल पाइपलाइन को निशाना बनाया है. यूक्रेन की ड्रोन फोर्स के कमांडर रॉबर्ट ब्रोवडी ने कहा रूस के ब्रायंस्क एरिया में द्रुजबा ऑयल पाइपलाइन पर हमला किया गया है, जिसमें भारी नुकसान हुआ है. द्रुजबा पाइपलाइन पर अटैक से हंगरी और स्लोवाकिया को मिलने वाली रूसी तेल की सप्लाई पर प्रभावित हुई है, जो 2022 के हमले के बाद अन्य यूरोपीय देशों की तरफ से रिश्ते खत्म करने के बाद भी रूस से अपनी ऊर्जा जरूरतें पूरी कर रहे हैं.

कीव ने कहा कि हमले का मकसद रूस के युद्ध प्रयासों को कमज़ोर करना था. यूक्रेनी हमलों के कारण हाल के हफ़्तों में दोनों देशों को तेल की सप्लाई कई बार बाधित हुई है. इस पर फिलहाल मॉस्को की ओर से भी तत्काल कोई बयान नहीं आया है.

