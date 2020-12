रूस-भारत के रिश्तों में क्या वो गर्माहट बची है? दोनों देशों की बैठक टलने पर सफाई

भारत और रूस के रिश्तों में पहले जैसी गर्माहट नहीं रही, ऐसी बातें पिछले कुछ वर्षों से कही जा रही हैं. बुधवार को अचानक से खबर आई कि दोनों देशों के बीच होने वाली वार्षिक बैठक टाल दी गई है. इसके बाद से कई तरह की अटकलें शुरू हो गईं. प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी के बेटे राहुल गांधी ने इसे लेकर ट्विटर पर अपनी टिप्पणी में मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया.

उन्होंने ट्वीट कर कहा, ‘’रूस भारत का अहम दोस्त हैं. पारंपरिक संबंधों को नुकसान पहुंचाना हमारी अदूरदर्शिता है और यह भविष्य के लिए खतरनाक है.’’ राहुल गांधी की इस टिप्पणी के बाद दोनों देशों की तरफ से आधिकारिक बयान आया और बताया गया कि कोविड 19 महामारी के कारण इसे टाला गया है. भारत में रूस के राजदूत निकोलय कुदाशेव ने कहा कि भारत और रूस के संबंध गतिशील हैं.

Russia is a very important friend of India. Damaging our traditional relationships is short-sighted and dangerous for our future. pic.twitter.com/U5VyFWeS6L

20 सालो में पहली बार टली बैठक

पुतिन मई 2000 में रूस के राष्ट्रपति बने और तब से भारत-रूस के बीच यह वार्षिक बैठक हो रही है. यह पहली बार है जब वार्षिक बैठक को टाला गया है. कई लोग कोविड महामारी के तर्क को लेकर कह रहे हैं कि बैठक वर्चुअल भी हो सकती थी. ऐसे लोग दोनों देशों के तर्कों से सहमत नहीं हैं. हाल के दिनों में, प्रधानमंत्री मोदी कई वर्चुअल अंतरराष्ट्रीय समिट में शरीक हुए हैं.

वार्षिक बैठक टलने पर भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने भी बयान जारी कर स्पष्टीकरण दिया. उन्होंने कहा, ‘’वार्षिक बैठक को रद्द करने का फैसला पारस्परिक सहमति से लिया गया है. इसे लेकर किसी भी तरह की अटकलबाजी में भ्रमित करने वाले हैं और उनमें कोई सच्चाई नहीं है. दोनों देशों के रिश्ते बेहद अहम हैं और इसे लेकर किसी भी तरह की फर्जी न्यूज स्टोरी फैलाना एक गैर-जिम्मेदाराना रवैया है.’’

Please see our response to a media report regarding the India-Russia Annual Summit. pic.twitter.com/BShPqq8NTR

'चीन विरोधी नीति में भारत एक मोहरा'

वहीं, भारत में रूस के राजदूत निकोलय कुदाशेव ने कहा, ‘’हम लोग बैठक की नई तारीख को लेकर संपर्क में हैं. हम इस बात को लेकर आश्वस्त हैं कि जल्द ही बैठक का आयोजन किया जाएगा.’’

Noted the article “India-Russia annual summit postponed for 1st time in two decades amid Moscow’s unease with Quad” in the Print.



Find it to be far from reality. Special and privileged strategic partnership between Russia and India is progressing well despite the #COVID19.