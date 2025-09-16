अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात करेंगे शहबाज शरीफ, साथ में होंगे आसिम मुनीर

इस साल के अंत में संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) की अहम बैठक होने जा रही है. इस बैठक में दुनियाभर के नेता शिरकत करेंगे. पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी यूएनजीए की मीटिंग में हिस्सा लेने अमेरिका जाएंगे. इस दौरान वह राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात कर सकते हैं.

सूत्रों का कहना है कि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री 25 सितंबर को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात कर सकते हैं. यह मीटिंग यूएनजीए बैठक से इतर होगी. इस दौरान पाकिस्तानी आर्मी चीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी उनके साथ होंगे.

सूत्रों का कहना है कि इस बैठक के दौरान पाकिस्तान की बाढ़ से लेकर कतर पर इजरायली हमले के प्रभावों पर चर्चा होगी.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस साल के अंत में होने जा रही UNGA की बैठक में हिस्सा नहीं लेंगे. उनकी जगह विदेश मंत्री एस. जयशंकर अमेरिका जाएंगे.

संयुक्त राष्ट्र महासभा का 80वां सत्र नौ सितंबर से शुरू हुआ. उच्चस्तरीय बैठक 23 से 29 सितंबर तक चलेगी. इस बैठक में पहला वक्ता ब्राजील होगा जबकि इसके बाद अमेरिका महासभा को संबोधित करेगा.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 23 सितंबर को यूएनजीए पोडियम से वैश्विक नेताओं को संबोधित करेंगे. राष्ट्रपति के तौर पर उनके दूसरे कार्यकाल में वह पहली बार संयुक्त राष्ट्र सत्र को संबोधित करेंगे.

भारत की ओर से विदेश मंत्री जयशंकर 27 सितंबर को सत्र को संबोधित करेंगे. लेकिन इससे पहले जुलाई में जारी की गई वक्ताओं की सूची में पीएम मोदी का नाम शामिल था. उस लिस्ट के मुताबिक पीएम मोदी 26 सितंबर को यूएनजीए को संबोधित करने वाले थे. हालांकि, वक्ताओं की इस सूची में आगे भी संशोधन हो सकता है.

बता दें कि चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश और इजरायल के राष्ट्राध्यक्ष 26 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे. यह सत्र 22 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र की 80वीं वर्षगांठ के मौके पर एक बैठक के साथ शुरू होगा.

