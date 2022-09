पक्षी से टकराने के बाद रिहायशी इलाके में गिरा प्लेन, कई घर तबाह! VIDEO

अमेरिकी नौसेना का एक विमान पक्षी से टकराने के बाद क्रैश हो गया. ट्रेनिंग के दौरान दुर्घटना का शिकार हुआ ये विमान रिहायशी इलाके में गिरा. जिसके चलते कई घरों को नुकसान हुआ. गनीमत रही कि हादसे से पहले पायलट विमान से बाहर निकल गए थे.

सितंबर 2021 में हुई इस घटना का एक नया वीडियो रिलीज किया गया है जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे एक पक्षी विमान के अगले हिस्से में लगे शीशे से टकराता है और फिर कुछ मिनट बाद ही नीचे गिरने लगता है.

पक्षी से टकराया विमान और हो गया क्रैश

Fox न्यूज के मुताबिक, ये घटना पिछले साल 19 सितंबर को हुई थी. तब अमेरिकी नौसेना (US Navy) का ट्रेनी विमान (T-45C Goshawk) हवा में उड़ान भर रहा था. इसमें एक सीनियर पायलट के साथ ट्रेनी पायलट मौजूद थे. तभी उड़ते विमान के आगे एक पक्षी आ गया.

Terrifying footage has emerged of the moment a bird gets sucked into the engine of a US military jet, causing it to malfunction and crash into a Texas neighbourhood last year. #9News pic.twitter.com/jJMardDnw0