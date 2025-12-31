scorecardresearch
 
पेरू में दो ट्रेनों की भयानक टक्कर... इंजन के उड़े परखच्चे, एक ड्राइवर की मौत

पेरू के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल माचू पिचू के पास दो ट्रेनों के बीच भीषण आमने-सामने की टक्कर हुई है. इस हादसे में एक ट्रेन ड्राइवर की मौत हो गई और विदेशी पर्यटकों सहित 40 लोग घायल हुए हैं. पुलिस इस टक्कर के कारणों की जांच कर रही है जिसमें 20 लोगों की हालत गंभीर है.

ट्रेन हादसे में करीब 40 लोग घायल बताए जा रहे हैं. (Photo: X)

दक्षिण अमेरिका के देश पेरू के मशहूर इंका स्थल माचू पिचू जाने वाले रेलवे ट्रैक पर मंगलवार 30 दिसंबर को दो ट्रेनों की आमने-सामने टक्कर हो गई. रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, इस हादसे में एक ट्रेन ड्राइवर की मौत हो गई और 40 अन्य लोग घायल हुए हैं. इंका रेल (Inca Rail S.A.) और पेरू रेल (PeruRail S.A.) द्वारा संचालित ये ट्रेनें मुख्य रूप से पर्यटकों को ऐतिहासिक स्थल तक ले जा रही थीं. 

पुलिस इस गंभीर घटना की जांच कर रही है, जिससे हादसे के पीछे की वजहों का पता लगाया जा सके. 

स्वास्थ्य अधिकारियों के मुताबिक, घायलों में से 20 लोगों की स्थिति गंभीर बनी हुई है. पुलिस ने बताया है कि घायलों में विदेशी पर्यटक भी शामिल हैं.

हादसे के बाद का मंजर भयावह...

सोशल मीडिया पर साझा की गई तस्वीरों में हादसे की भयावहता साफ नजर आ रही है. टक्कर के तुरंत बाद ट्रैक पर दोनों इंजन एक-दूसरे के सामने बुरी तरह क्षतिग्रस्त हालत में खड़े दिखे. चारों तरफ कांच के टुकड़े बिखरे हुए थे और घायल लोग ट्रैक के किनारे पड़े हुए थे. माचू पिचू पेरू का सबसे बड़ा पर्यटन स्थल है, जहां हर साल 10 लाख से ज्यादा सैलानी पहुंचते हैं.

यह भी पढ़ें: पेरू में Gen-Z के विरोध प्रदर्शन में हिंसा, एक की मौत और दर्जनों घायल... राष्ट्रपति जेरी ने इस्तीफा देने से किया इनकार

घायलों का इलाज जारी...

स्वास्थ्य विभाग की टीमें घायलों की मदद करने में जुटी हैं और गंभीर रूप से चोटिल लोगों को उचित इलाज दिया जा रहा है. पेरू की पुलिस इस बात की गहराई से छानबीन कर रही है कि एक ही ट्रैक पर दो ट्रेनें आमने-सामने कैसे आ गईं. यह मार्ग दुनिया भर के पर्यटकों के लिए बेहद लोकप्रिय है, इसलिए विदेशी यात्रियों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई जा रही है.

