पाकिस्तान की हिन्दू युवती मनीषा रोपेटा ने रचा इतिहास, सिंध पुलिस में बनीं DSP

सिंध की रहने मनीषा रोपेटा पहली हिन्दू महिला हैं जो पाकिस्तान पुलिस में डिप्टी सुपरिटेंडेंट के पद पर नियुक्ति हुईं है. उन्हें ये नियुक्ति सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का इम्तिहान पास करने के बाद मिली है. ये इम्तिहान पास करने वाली भी वे पहली हिन्दू महिला हैं.

सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से इसी हफ्ते घोषित किए गए नतीजों में 152 सफल उम्मीदवारों में 16 वां स्थान मिला.

26 वर्षीय मनीषा रोपेटा ने डॉक्टर बनने का इरादा छोड़कर पुलिस अफसर बनने का फैसला किया. मनीषा के मुताबिक वे कुछ अलग करके दिखाना चाहती थीं.

मनीषा डीएसपी के तौर पर अपनी ट्रेनिंग को लेकर बहुत उत्साहित हैं. खाली वक्त में उन्हें शायरी करना अच्छा लगता है.

Manisha D/O Baloomal Ropeta hailing from jacobabad , has qualified CCE-19 and selected as Deputy Superitand of Police ( DSP). It is supposed to be the first female Hindu DSP of Sindh. 👏🏻😊 pic.twitter.com/eiMCoBHBO4