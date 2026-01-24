scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

जश्न में डूबे थे लोग और बॉम्बर ने दबा दिया बटन... पाकिस्तान की एक शादी में सुसाइड अटैक, 7 की मौत

पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के डेरा इस्माइल खान जिले में एक शादी समारोह को निशाना बनाकर किए गए आत्मघाती हमले में कम से कम 7 लोगों की मौत हो गई और 25 अन्य घायल हो गए. यह धमाका सरकार समर्थक नेता नूर आलम महसूद के घर शादी के दौरान हुआ, जब मेहमान जश्न में शामिल थे.

Advertisement
X
हमले की जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली है लेकिन शक टीटीपी पर जताया जा रहा है. (Photo: AP)
हमले की जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली है लेकिन शक टीटीपी पर जताया जा रहा है. (Photo: AP)

उत्तर-पश्चिमी पाकिस्तान में शुक्रवार को एक शादी समारोह को निशाना बनाकर किए गए आत्मघाती हमले में कम से कम 7 लोगों की मौत हो गई और 25 अन्य घायल हो गए. पुलिस ने यह जानकारी दी है. यह हमला खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के डेरा इस्माइल खान जिले में हुआ. 

शादी समारोह में हुआ ब्लास्ट

स्थानीय पुलिस प्रमुख अदनान खान के मुताबिक, यह धमाका सरकार समर्थक सामुदायिक नेता नूर आलम महसूद के घर पर शादी के दौरान किया गया. उन्होंने बताया कि मृतकों और घायलों को अस्पताल ले जाया गया है, जहां कुछ घायलों की हालत गंभीर बनी हुई है.

सम्बंधित ख़बरें

भारतीय सीमा में बार-बार आ रहे PAK ड्रोन, आखिर प्लान क्या? देखें दस्तक
Bangladesh Team Getty
'बांग्लादेश जैसी ह‍िम्मत...', पाकिस्तानी द‍िग्गज ने वर्ल्ड कप बायकॉट पर PCB को ही लपेटा
Pakistani Content in India
बैन के बाद भी भारत में धड़ल्ले से देखा जा रहा पाकिस्तानी कंटेंट, दुश्मन कर रहा कमाई
India stayed away from the launch even as Pakistan Prime Minister Shehbaz Sharif appeared alongside Trump.
'अलग-थलग रहने से तो अच्छा है...', ट्रंप के इशारों पर गाजा में सेना भेजने को तैयार पाकिस्तान
Pakistani woman weight loss
PAK महिला ने घटाया 50 किलो वजन, खुद बताया ट्रांसफॉर्मेशन का छिपा सच

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, जब मेहमान शादी समारोह में शामिल थे और कुछ लोग नाच रहे थे, तभी आत्मघाती हमलावर ने खुद को विस्फोट से उड़ा लिया. इस हमले की जिम्मेदारी फिलहाल किसी संगठन ने नहीं ली है. 

टीटीपी पर हमले का शक

हालांकि, शक पाकिस्तान तालिबान पर जताया जा रहा है, जिसे तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान या टीटीपी के नाम से भी जाना जाता है. यह संगठन पिछले कुछ वर्षों में पाकिस्तान में कई हमले कर चुका है. यह संगठन अफगान तालिबान से अलग है, लेकिन उसका सहयोगी माना जाता है.

Advertisement

टीटीपी की ताकत उस समय और ज्यादा बढ़ गई, जब साल 2021 में अमेरिकी और नाटो सैनिकों के 20 साल बाद अफगानिस्तान से जाने के बाद अफगान तालिबान वहां सत्ता में लौट आ गया. तालिबान के सत्ता में आने के बाद से कई टीटीपी नेता और लड़ाके अफगानिस्तान में सुरक्षित ठिकाने बना चुके हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement