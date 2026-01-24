जश्न में डूबे थे लोग और बॉम्बर ने दबा दिया बटन... पाकिस्तान की एक शादी में सुसाइड अटैक, 7 की मौत

उत्तर-पश्चिमी पाकिस्तान में शुक्रवार को एक शादी समारोह को निशाना बनाकर किए गए आत्मघाती हमले में कम से कम 7 लोगों की मौत हो गई और 25 अन्य घायल हो गए. पुलिस ने यह जानकारी दी है. यह हमला खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के डेरा इस्माइल खान जिले में हुआ.

शादी समारोह में हुआ ब्लास्ट

स्थानीय पुलिस प्रमुख अदनान खान के मुताबिक, यह धमाका सरकार समर्थक सामुदायिक नेता नूर आलम महसूद के घर पर शादी के दौरान किया गया. उन्होंने बताया कि मृतकों और घायलों को अस्पताल ले जाया गया है, जहां कुछ घायलों की हालत गंभीर बनी हुई है.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, जब मेहमान शादी समारोह में शामिल थे और कुछ लोग नाच रहे थे, तभी आत्मघाती हमलावर ने खुद को विस्फोट से उड़ा लिया. इस हमले की जिम्मेदारी फिलहाल किसी संगठन ने नहीं ली है.

टीटीपी पर हमले का शक

हालांकि, शक पाकिस्तान तालिबान पर जताया जा रहा है, जिसे तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान या टीटीपी के नाम से भी जाना जाता है. यह संगठन पिछले कुछ वर्षों में पाकिस्तान में कई हमले कर चुका है. यह संगठन अफगान तालिबान से अलग है, लेकिन उसका सहयोगी माना जाता है.

टीटीपी की ताकत उस समय और ज्यादा बढ़ गई, जब साल 2021 में अमेरिकी और नाटो सैनिकों के 20 साल बाद अफगानिस्तान से जाने के बाद अफगान तालिबान वहां सत्ता में लौट आ गया. तालिबान के सत्ता में आने के बाद से कई टीटीपी नेता और लड़ाके अफगानिस्तान में सुरक्षित ठिकाने बना चुके हैं.

