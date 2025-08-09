'भारत ने 5 फाइटर जेट मार गिराए' वाले खुलासे पर बौखलाया पाकिस्तान, IAF के बयान पर खोला झूठ का पिटारा

Pakistan reaction on IAF chief claims on Operation Sindoor: पाकिस्तान दुनिया का ऐसा मुल्क बन गया है जो अपनी फज़ीहत हमेशा करवाता रहता है. ऐसा ही ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखने को भी मिला. पाक के खिलाफ किए गए कार्रवाई पर भारतीय वायुसेना द्वारा प्रस्तुत किए गए पुख्ता सबूतों को पूरी दुनिया ने देखा. सैटेलाइट तस्वीरों ने पाकिस्तान की पोल खोल दी थी. हालांकि, उसने कभी स्वीकार नहीं किया कि उसे ऑपरेशन के दौरान बड़ा या किसी भी तरह का नुकसान हुआ हो.

एक बार फिर से पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने शनिवार को दावा किया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाक के किसी भी सैन्य विमान को न तो मारा गया और न ही नष्ट किया गया है.

पाक के रक्षा मंत्री की ओर से ये बयान भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमर प्रीत सिंह के एक टिप्पणी के कुछ घंटों बाद आया है. एयर चीफ मार्शल ने बताया कि इस ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तान को बड़ा नुक़सान हुआ और उनके पांच लड़ाकू विमान और एक बड़ा विमान मार गिराया गया था.

एयर चीफ मार्शल ने कहा, 'हमें कम से कम एक AWC हैंगर और कुछ एफ-16 विमान, जो मरम्मत में थे, की जानकारी मिली है. हमारे पास पांच लड़ाकू विमानों (फाइटर जेट) के मार गिराए जाने और एक बड़े विमान की पुष्टि है, जो या तो विमान था या AWC, जिसे लगभग 300 किलोमीटर की दूरी से निशाना बनाया गया.'

Advertisement

यह भी पढ़ें: बालाकोट एयरस्ट्राइक वाले 'भूत' का ख्याल रखा... जानें- ऑपरेशन सिंदूर के सबूत दिखाते हुए ऐसा क्यों बोले एयरफोर्स चीफ

उन्होंने बताया कि इसके साथ-साथ पाकिस्तान के कई UAVs, ड्रोन और कुछ मिसाइलों को भी मारा गया, जिसके अवशेष भारतीय सीमा में गिरें.

सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए रक्षा मंत्री ख्वाजा ने लिखा, पाकिस्तान का एक भी विमान भारतीय हमले में न तो मारा गया और न ही नष्ट हुआ. भारत की ओर से तीन महीने तक ऐसे दावे नहीं किए गए. लेकिन, पाकिस्तान ने तत्काल अंतरराष्ट्रीय मीडिया को ब्रीफिंग दी.

रक्षा मंत्री ख्वाजा ने भारत के दावों को अविश्वसनीय और गलत समय पर किए गए बताया है. उन्होंने दावा किया कि पाकिस्तान को नहीं, बल्कि LoC पर भारत को अपेक्षाकृत नुकसान ज्यादा पहुंचा है.

उन्होंने कहा कि अगर दुनिया को सच्चाई दिखाना है तो दोनों देश अपने विमान बेड़े की स्वतंत्र जांच के लिए खोल दें. इसे सच्चाई सामने आ जाएगी. लेकिन मुझे लगता है कि भारत ऐसा करेगा नहीं. क्योंकि इससे उसकी असलियत सामने आ जाएगी और पोल खुल जाएगी.

---- समाप्त ----