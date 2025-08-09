scorecardresearch
 

Feedback

बालाकोट एयरस्ट्राइक वाले 'भूत' का ख्याल रखा... जानें- ऑपरेशन सिंदूर के सबूत दिखाते हुए ऐसा क्यों बोले एयरफोर्स चीफ

एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के पांच फाइटर जेट और एक एयरक्राफ्ट को मार गिराया. इस बार पूरी दुनिया ने देखा कैसे भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के आतंकी और सैन्य अड्डों को तबाह किया.

Advertisement
X
एयर चीफ एपी सिंह बोले - इस बार दुनिया ने देखा कैसे PAK को दिया गया करारा जवाब (Photo: PTI)
एयर चीफ एपी सिंह बोले - इस बार दुनिया ने देखा कैसे PAK को दिया गया करारा जवाब (Photo: PTI)

एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने पाकिस्तान के खिलाफ मई 2025 में किए गए ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कई बड़े खुलासे किए हैं. उन्होंने बताया कि कैसे भारतीय वायुसेना ने अपने पराक्रम से पाकिस्तान घुटनों पर आया और सीजफायर के लिए मजबूर हुआ. उन्होंने बताया कि इस ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तान के पांच फाइटेर जेट और एक एयरक्राफ्ट को मार गिराया था. S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने उन्हें तबाह कर दिया. 

कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में पूर्व एयर चीफ मार्शल एलएम कात्रे स्मारक व्याख्यान के 16वें संस्करण कार्यक्रम में एपी सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जानकारी साझा की.

उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में जो भारतीय सेना ने कार्रवाई की उसे पूरी दुनिया देख सकती है. पाकिस्तान को कितना नुक़सान पहुंचा है इसका पुख्ता सबूत है. जिसे हमने दुनिया के सामने रखा है. लेकिन 2019 में जब हमने बालाकोट हमला किया था, तब ऐसा संभव नहीं हो सका था. लेकिन, इस बार 'उस भूत को हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया है.'

सम्बंधित ख़बरें

ACM AP Singh
“S-400 से मार गिराए 5 पाकिस्तानी जेट्स” 
'Op सिंदूर' पर एयर चीफ का बयान... S-400 से गिराए 5 पाकिस्तानी जेट 
Operation Sindoor: 5 Pakistani Jets Shot Down, Marvels of the S-400!
'S-400 से मार गिराए 5 पाकिस्तानी जेट', IAF चीफ का दावा  
ACM AP Singh Operation Sindoor
'S-400 से मार गिराए 5 पाकिस्तानी जेट्स...' ऑपरेशन सिंदूर पर बोले एयरफोर्स चीफ 
Air Marshal Singh has over 5,000 hours of flying experience on a variety of fixed and rotary wing aircraft. 
डिफेंस डिलीवरी में देरी पर खुलकर बोले वायुसेना चीफ, कहा- यहीं पर वचन वाला हिस्सा... 
Operation Sindoor
एयर चीफ मार्शल एपी सिंह के संबोधन के दौरान प्रदर्शित किया गया दृश्य (Photo: PTI)

एयर चीफ मार्शल के द्वारा ये जानकारियां ऐसे समय साझा की गईं हैं जब कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल इस ऑपरेशन को लेकर केंद्र सरकार से स्पष्टीकरण मांग कर रहे हैं. कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने हाल में ही कहा था कि पायलटों को पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को निष्क्रिय करने की अनुमति नहीं दी गई. इसे उन्होंने 'हाथ पीछे बांधकर भेजने' जैसा बताया.

Advertisement

कई विपक्षी दलों ने ऑपरेशन के दौरान मारे गए आतंकियों की संख्या को लेकर सवाल उठाए हैं और आरोप लगाया कि राजनीतिक निर्देशों की वजह से कार्रवाई सीमित की गई. 

एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने कहा कि बालाकोट के समय हम लोग अंदर से कुछ ला नहीं सके थे. जिसकी वजह से लोगों को समझाने में समस्या बन गई थी कि हम लोगों ने क्या हासिल किया. हमारे पास स्पष्ट जानकारी थी कि कितने आतंकियों का खात्मा हुआ है. हम अपने लोगों को ही आश्वस्त नहीं कर सके. लेकिन इस बार खुशी है कि पूरी दुनिया ने भारतीय वायुसेना का दमख़म देखा. 

यह भी पढ़ें: 'S-400 से मार गिराए 5 पाकिस्तानी जेट्स, AEW&C भी किया तबाह...' ऑपरेशन सिंदूर पर बोले एयरफोर्स चीफ

उन्होंने कहा कि लगभग 80 से 90 घंटों तक हाई-इंटेंसिटी ऑपरेशन चला. इस दौरान पाकिस्तान को बहुत नुक़सान पहुंचा. नतीजतन उसने सीजफायर का प्रस्ताव डीजीएमओ के ज़रिए भेजा, जिसे हमने स्वीकार किया. 

एयर चीफ मार्शल ने सरकार के युद्ध रोकने के फैसले का समर्थन करते हुए कहा कि हम लोगों को जो हासिल करना था वो इस ऑपरेशन के ज़रिए किए. आतंकियों को मार गिराया गया. जब हमें जो चाहिए वो हासिल हो जाता है था तो फिर हम युद्ध रोकने का हर मौका तलाशते हैं. 

Advertisement

उन्होंने कहा, कुछ लोग मुझसे कह रहे थे—‘और मारना था’, लेकिन क्या हम हमेशा युद्ध में रह सकते हैं?

बता दें कि भारत द्वारा पहलगाम हमले के जवाब में पाकिस्तान के खिलाफ 6-7 मई को सैन्य कार्रवाई की शुरुआत की गई थी. इस ऑपरेशन में सेना, नौसेना और वायुसेना ने संयुक्त अभियान के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoJK) में स्थित 9 आतंकी ठिकानों को नष्ट किया था. पाकिस्तान के आग्रह पर 10 मई को दोनों के बीच सीजफायर का ऐलान हुआ था. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement