पाकिस्तान के गृह मंत्री शेख रशीद अहमद ने अफगानी राष्ट्रपति अशरफ गनी को बताया भ्रष्ट

पाकिस्तान के गृह मंत्री शेख रशीद अहमद ने अफगानिस्तान के राष्ट्रपति को भ्रष्ट कहा है. बुधवार को मीडिया से बातचीत में गृह मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री इमरान खान ने कुछ दिन पहले उज्बेकिस्तान में अशरफ गनी को समझाने की बहुत कोशिश की थी, मैं भी उस मीटिंग में था लेकिन वह गलतफहमी से पीड़ित थे.

इमरान खान ने कहा था कि जैसा अशरफ गनी सोच रहे हैं वैसा नहीं होगा और इमरान खान की बात सही निकली. उनके दिमाग में एक फितूर था और हर करप्ट आदमी चाहता है कि वो मुल्क से लूटी हुई दौलत लेकर भागे.

शेख रशीद अहमद ने आगे यह भी बताया कि अफगानिस्तान से सटे पाकिस्तान बॉर्डर से एक भी तालिबानी को घुसने नहीं दे रहे हैं और न ही वो हमारे तरफ आ रहे हैं. सिर्फ दूसरे देश के पत्रकार और राजनायिक को ही प्रवेश दे रहे है. बॉर्डर पर अभी कोई दिक्क्त नहीं है. हमें उम्मीद है कि अफगानिस्तान में हालात जल्द ठीक होंगे.

18 August 2021

