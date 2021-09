बिल्ली ने समय से पहले भांप लिया भूकंप का झटका, महिला को किया सतर्क, देखें VIDEO

आमतौर पर माना जाता है कि अगर धरती पर कोई विपत्ति आने वाली होती है तो मनुष्यों से पहले जानवरों को इसका पता चल जाता है. कुछ ऐसा ही हुआ ऑस्ट्रेलिया में जहां एक बिल्ली को भूकंप आने से कुछ देर पहले ही इसकी आहट महसूस हो गई और वो वहां से भाग गई.

घटना ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न की है जहां एक बिल्ली ने शहर में आने वाले भूकंप की भविष्यवाणी समय से पहले ही कर दी. इस भूकंप ने ऑस्ट्रेलिया को हिलाकर रख दिया.

बुधवार (22 सितंबर) को ट्विटर पर साझा किए गए एक वीडियो में, कैरल नामक एक सफेद बिल्ली हिलती हुई खिलौना मछली के साथ खेल रही है, वह भूकंप को महसूस करने के बाद अचानक सतर्क हो जाती है और खेल को रोक कर वहां से चली जाती है और गेट पर बैठ जाती है.

उस बिल्ली की मालकिन ने कहा कि बिल्ली के शांत होकर बैठ जाने के कुछ सेकंड के बाद ही उन्होंने भूकंप के झटके महसूस किए. सबूत के तौर पर महिला ने दीवार पर लगी फ़्रेमयुक्त तस्वीर की फोटो साझा की जो उस स्थान पर दुर्घटनाग्रस्त हो गई जहां कैरल खेल रही थी.

यहां देखिए वीडियो

Not a joke: the earthquake started as I was filming Carol playing with her new floppy fish toy. You can see her notice something’s happening here before I do. I am a dumb woman who thought for a sec *this toy was making the floor shake*. pic.twitter.com/Z3BTPEN0Pl