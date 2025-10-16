'भारत का प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा तालिबान, सीजफायर टिकेगा नहीं...', अफगानी सेना के भारी पड़ने पर बौखलाया पाकिस्तान

जंग के मैदान में अफगानी सेना के भारी पड़ने पर पाकिस्तान बौखला गया है और अब वो भारत का नाम घसीटने लगा है. बुधवार को पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक टीवी चैनल से बातचीत में कहा कि अफगानिस्तान की तालिबान सरकार पर भरोसा करना मुश्किल है. उन्होंने कहा कि तालिबान के हालिया फैसले पाकिस्तान के हितों के खिलाफ हैं और उनके पीछे 'भारत का प्रभाव' दिख रहा है.

आसिफ ने कहा, तालिबान अब पाकिस्तान के खिलाफ भारत का प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा है. उनके फैसले नई दिल्ली से प्रायोजित हैं. इस वजह से संघर्षविराम लंबे समय तक नहीं टिकेगा.

PAK के रक्षा मंत्री ने दावा किया कि अफगानिस्तान की जमीन से पाकिस्तान पर हो रहे आतंकी हमलों में तेजी आई है. उन्होंने कहा कि पिछले कुछ महीनों में आतंकियों ने पाकिस्तान की सुरक्षा चौकियों पर हमले बढ़ा दिए हैं और तालिबान सरकार ने उन्हें रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया है.

आसिफ ने यह भी कहा कि पाकिस्तान ने कई बार कूटनीतिक चैनलों के जरिए अफगानिस्तान से बातचीत की, लेकिन तालिबान 'पड़ोसी देश की चिंताओं को गंभीरता से नहीं ले रहा.'

ख्वाजा आसिफ का कहना था कि मुझे आशंका है कि आगे सीजफायर बना रहेगा, क्योंकि तालिबान इस समय सारे फैसले नई दिल्ली (भारत) के इशारे पर ले रहा है. मुत्तकी साहब (अफगानिस्तान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्तकी) वहां एक हफ्ते तक बैठे रहे हैं और अब वापस आ गए हैं. वे वहां से क्या प्लान लेकर आए हैं. मेरा ख्याल है कि इस वक्त काबुल दिल्ली की प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा है.

तालिबान पर क्यों बढ़ रहा है पाकिस्तान का अविश्वास?

हाल के महीनों में दोनों देशों के बीच रिश्ते लगातार बिगड़े हैं. पाकिस्तान ने कई बार अफगानिस्तान से सीमा पार आतंकवाद रोकने की मांग की है. टीटीपी और अन्य आतंकी संगठनों की गतिविधियां पाकिस्तान के कबायली इलाकों में फिर से बढ़ी हैं, जिससे इस्लामाबाद की चिंता और गहरी हो गई है.

विशेषज्ञों का मानना है कि तालिबान और पाकिस्तान के बीच यह तनाव दक्षिण एशिया में सुरक्षा असंतुलन को और बढ़ा सकता है. वहीं, भारत को लेकर पाकिस्तान का आरोप नया नहीं है. इस्लामाबाद पहले भी कई मौकों पर भारत पर 'अफगानिस्तान में प्रभाव बढ़ाने' के आरोप लगाता रहा है, हालांकि भारत ने हमेशा इन दावों को खारिज किया है.

क्या होता है प्रॉक्सी वॉर?

प्रॉक्सी वॉर का मतलब होता है- ऐसा युद्ध जो किसी देश द्वारा सीधे खुद ना लड़ा जाए, बल्कि उसके लिए दूसरे समूह या देश से लड़वाया जाए. आसान भाषा में कहा जाए तो लड़ाई किसी और की होती है, लेकिन फायदा किसी तीसरे को पहुंचता है.

---- समाप्त ----