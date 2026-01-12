scorecardresearch
 
पाकिस्तान के घर में फटा गैस सिलेंडर, 8 की मौत... मरने वालों में आतंकी डेविड हेडली का रिश्तेदार भी

इस्लामाबाद में एक घर में गैस सिलेंडर फटने से 8 लोगों की मौत हो गई. मरने वालों में एक नवविवाहित जोड़ा भी था.

पाकिस्तान के घर में फटा गैस सिलेंडर (Photo: AP)
पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद के G-7/2 सेक्टर में एक घर में गैस सिलेंडर फटने से कम से कम 8 लोगों की मौत हो गई. मरने वालों में एक नवविवाहित जोड़ा भी शामिल था. जिस घर में ब्लास्ट हुआ, वहां शादी की रस्म चल रही थी. 

एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल साहिबजादा यूसुफ के अनुसार, धमाका उस समय हुआ जब घर में मेहमान थे. उन्होंने बताया कि धमाके से चार पड़ोसी घरों को भी काफी नुकसान हुआ और मलबे में फंसे सभी लोगों को निकाल लिया गया है. बचाव टीमों ने मलबे से 19 लोगों को बाहर निकाला. इनमें से 8 की मौत हो गई, जबकि 11 लोग घायल हो गए और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया.

अधिकारियों ने पुष्टि की कि मरने वालों में दूल्हा-दुल्हन, उनकी मां, चाचा, चाची और चचेरे भाई-बहन के साथ-साथ दो पड़ोसी वसीम और नईम भी शामिल हैं. बताया जा रहा है कि दूल्हा डेविड हेडली का रिश्तेदार था. डेविड कोलमेल हेडली आतंकी है और मुंबई हमलों की साजिश इसी ने रची थी.

कैसे हुआ हादसा?

अधिकारियों ने धमाके के सही कारण का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी है. CDA के चेयरमैन मुहम्मद अली रंधावा ने पुष्टि की कि यह घटना गैस लीक के कारण हुई. रंधावा ने बताया कि यह धमाका उस तरह की घटना है जो कभी-कभी सर्दियों में होती है, और उन्होंने नागरिकों से रात में गैस का इस्तेमाल न करने की अपील की.

पूरा इलाका सील, जांच शुरू

धमाके के बाद लगभग 6 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला. अधिकारियों ने बताया कि मलबे से सभी लोगों को निकाल लिया गया है. साइट को पूरी तरह से सील कर दिया गया है, और टीमों ने सभी सबूत इकट्ठा करना शुरू कर दिया है.

प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इस दुर्घटना पर दुख जताते हुए घायलों के जल्द से जल्द ठीक होने की दुआ की. राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने इस घटना को दुखद और बहुत परेशान करने वाला बताया है.

