'उकसाने वाले बयान दे रहे भारतीय अधिकारी', जनरल द्विवेदी की चेतावनी से बौखलाए पाक रक्षा मंत्री

भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को चेतावनी दी थी कि अगर वह आतंकवाद का समर्थन जारी रखता है तो इस्लामाबाद का नाम दुनिया के नक्शे से मिटा दिया जाएगा. अब बौखलाहट में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि 'भारत को उसी के युद्धक विमानों के मलबे के नीचे दफना दिया जाएगा'.

पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने फिर दी गीदड़ भभकी. (Photo: ITG)
पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने फिर दी गीदड़ भभकी. (Photo: ITG)

भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कुछ दिनों पहले चेतावनी दी थी कि अगर पाकिस्तान आतंकवाद का समर्थन जारी रखता है तो 'इस्लामाबाद का नाम दुनिया के नक्शे से मिटा दिया जाएगा'. अब पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने रविवार को धमकी दी कि भारत को उसके 'युद्धक विमानों के मलबे के नीचे दफना दिया जाएगा'.

क्या बोले ख्वाजा आसिफ?

ख्वाजा आसिफ का यह बयान तब आया जब भारतीय सशस्त्र बलों के प्रमुखों और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को किसी भी तरह की 'गलत हरकत' से सावधान किया था. भारत के इन सख्त बयानों से घबराए आसिफ ने भारतीय सुरक्षा अधिकारियों पर 'उकसाने वाले बयानों' का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा, 'भारतीय सैन्य और राजनीतिक नेताओं के ऐसे बयान उनकी खोई हुई साख वापस पाने की नाकाम कोशिश हैं, जो मई में हुए ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के बाद बने दबाव का नतीजा है.'

भारतीय सेना ने तबाह किए पाकिस्तान के सैन्य ठिकाने
 
बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर 7 मई को शुरू किया गया था. यह 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में भारत का सैन्य अभियान था. भारतीय सेना ने इसमें पाकिस्तान और पीओके में आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया था. 

इसके बाद दोनों देशों के बीच चार दिन तक भारी गोलीबारी चली, जो 10 मई को सैन्य कार्रवाई रोकने के आपसी समझौते के साथ समाप्त हुई. पाकिस्तान ने तब युद्धविराम की गुहार लगाई जब भारतीय सेना ने उसके कई सैन्य ढांचों को तबाह कर दिया था. 

सेना प्रमुख ने पाकिस्तान को दी चेतावनी

4 अक्टूबर को सेना प्रमुख जनरल द्विवेदी ने पाकिस्तान को चेतावनी दी थी कि अगर वह दुनिया के नक्शे पर अपनी जगह बनाए रखना चाहता है, तो उसे अपने देश से आतंकवाद को बढ़ावा देना बंद करना होगा. उन्होंने यह भी कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने जो संयम दिखाया था, वैसा संयम भविष्य के किसी सैन्य संघर्ष में नहीं दिखाया जाएगा.

