पैगंबर मामले में यूएई ने भारत को दी नसीहत, इंडोनेशिया और मालदीव भी आए सामने

बीजेपी प्रवक्ता नूपुर शर्मा द्वारा एक टीवी डिबेट में पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ की गई टिप्पणी पर बहुत से इस्लामिक देशों की तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है. मामले ने राजनयिक स्तर पर भी तूल पकड़ लिया है और कतर, ईरान और कुवैत ने देश में स्थित भारतीय राजदूतों को तलब कर अपनी नाराजगी जाहिर की है. पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अल्वी और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी इस मसले पर भारत की नरेंद्र मोदी सरकार को घेरा है. अब यूएई की तरफ से भी इस मामले पर प्रतिक्रिया आई है.

यूएई (संयुक्त अरब अमीरात) ने भी बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा के पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी की निंदा करते हुए बयान जारी कर दिया है. सोमवार को यूएई के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा, जो व्यवहार नैतिक मूल्यों और सिद्धांतों के खिलाफ है, उसे यूएई खारिज करता है.

यूएई ने कहा कि सभी धार्मिक प्रतीकों का सम्मान किया जाना चाहिए और हेट स्पीच को पूरी तरह से हतोत्साहित किया जाना चाहिए.

यूएई के विदेश मंत्रालय ने सहिष्णुता और सह-अस्तित्व के मूल्यों के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी पर जोर दिया. बयान में कहा गया कि ऐसी बातों से बचना चाहिए जिससे किसी धर्म के अनुयायियों की भावनाएं भड़कने का खतरा हो.

इंडोनेशिया ने भी की कड़ी निंदा

सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाले देश इंडोनेशिया ने भी पैगंबर मोहम्मद पर बीजेपी नेताओं की अपमानजनक टिप्पणी की कड़ी निंदा की है और इसे अस्वीकार्य बताया है. इंडोनेशिया के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा कि जकार्ता में भारतीय राजदूत को भी ये संदेश दे दिया गया है.

Indonesia strongly condemns unacceptable derogatory remarks against Prophet Muhammad PBUH by two Indian politicians. This message has been conveyed to Indian Ambassador in Jakarta.