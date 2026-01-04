नाइजीरिया के गांव में बंदूकधारियों का हमला, 30 लोगों को उतारा मौत के घाट

नाइजीरिया के उत्तरी नाइजर राज्य में हिंसा और असुरक्षा का एक और भयावह मामला सामने आया है. भारी हथियारों से लैस बंदूकधारियों ने एक दूरदराज गांव पर हमला कर कम से कम 30 ग्रामीणों की हत्या कर दी, जबकि कई अन्य लोगों का अपहरण कर लिया. यह घटना उस क्षेत्र में हुई है, जो लंबे समय से लगातार हिंसा और अपराध से जूझ रहा है.

एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, यह हमला शनिवार शाम को नाइजर राज्य के बोरगु स्थानीय सरकारी क्षेत्र में स्थित कसुवान-दाजी गांव में हुआ. पुलिस के अनुसार, हमलावर अचानक गांव में घुस आए और निवासियों पर अंधाधुंध गोलियां बरसानी शुरू कर दीं. इस हमले से गांव में अफरा-तफरी मच गई और लोग जान बचाने के लिए इधर-उधर भागते नजर आए.

हमलावरों ने केवल फायरिंग ही नहीं की, बल्कि गांव के स्थानीय बाजार और कई घरों को आग के हवाले कर दिया. आगजनी के कारण गांव में भारी तबाही हुई और कई परिवार बेघर हो गए. हमले के बाद गांव में धुएं और जली हुई इमारतों का मंजर दिखाई दिया.

इलाके में सुरक्षाबलों की तैनाती

नाइजर राज्य पुलिस के प्रवक्ता वासियु अबियोदुन ने बयान में कहा कि सुरक्षा बलों को इलाके में तैनात किया गया है और अपहृत लोगों की तलाश के लिए अभियान चलाया जा रहा है. उन्होंने यह भी दावा किया कि स्थिति को नियंत्रित करने और इलाके में शांति बहाल करने के प्रयास किए जा रहे हैं.

हालांकि, स्थानीय निवासियों ने पुलिस के इस दावे पर सवाल उठाए हैं. ग्रामीणों का कहना है कि रविवार तक गांव में किसी भी सुरक्षा बल की मौजूदगी नहीं देखी गई. लोगों ने आरोप लगाया कि हमले के बाद वे पूरी तरह असहाय छोड़ दिए गए.

पुलिस ने 30 लोगों की मौत की पुष्टि की

पुलिस ने अब तक कम से कम 30 लोगों की मौत की पुष्टि की है, लेकिन स्थानीय ग्रामीणों का दावा है कि मृतकों की संख्या इससे अधिक हो सकती है. दो ग्रामीणों के अनुसार, मरने वालों की संख्या बढ़कर 37 तक पहुंच गई है और अभी भी कई लोग लापता हैं. अपहृत लोगों में महिलाओं और बच्चों के शामिल होने की भी जानकारी दी गई है.

