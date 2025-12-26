यूपी में ड्रग्स नेटवर्क का भंडाफोड़, नाइजीरियाई तस्कर गिरफ्तार, 1 किलो हेरोइन बरामद

उत्तर प्रदेश पुलिस की एंटी नॉर्कोटिक्स टास्क फोर्स (ANTF) ने अंतरराष्ट्रीय ड्रग तस्करी नेटवर्क के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की है. टास्क फोर्स ने एक नाइजीरियाई नागरिक को गिरफ्तार किया है, जिस पर उत्तर प्रदेश में हेरोइन की आपूर्ति से जुड़े नेटवर्क को संचालित करने का आरोप है. अधिकारियों के मुताबिक, गिरफ्तार आरोपी के जरिए करीब एक किलो हेरोइन की सप्लाई की गई थी, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग दो करोड़ रुपये आंकी गई है.

और पढ़ें

मथुरा में ड्रग बरामदगी से खुला इंटरनेशनल नेटवर्क

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी की पहचान इका प्रिंस (41) के रूप में हुई है, जो नाइजीरिया के लागोस का निवासी है. पुलिस के अनुसार, उसे दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है, जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी भारत में बिना वैध पासपोर्ट और वीज़ा के रह रहा था.

यह कार्रवाई आगरा ज़ोन की एएनटीएफ ऑपरेशनल यूनिट ने की. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि यह गिरफ्तारी उत्तर प्रदेश में पहले पकड़े गए ड्रग तस्करों से मिली अहम जानकारियों के आधार पर की गई. 9 अक्टूबर को एएनटीएफ ने मथुरा जिले से दो ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया था और उनके पास से हेरोइन बरामद की गई थी.

गिरफ्तार हुआ नाइजीरियाई सप्लायर

गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों की पहचान वकार, निवासी गुरुग्राम, और फैज़ान, निवासी सीलमपुर, दिल्ली के रूप में हुई थी. पूछताछ के दौरान दोनों ने खुलासा किया कि उन्हें हेरोइन की आपूर्ति एक नाइजीरियाई नागरिक द्वारा की जाती थी. इसी सूचना के आधार पर जांच एजेंसियों ने नेटवर्क की कड़ियां जोड़ते हुए आइक प्रिंस तक पहुंच बनाई.

Advertisement

लगातार तकनीकी निगरानी और फॉलो-अप के बाद एएनटीएफ की टीम ने 25 दिसंबर को दक्षिण दिल्ली के फतेहपुर बेरी इलाके में, मैदानगढ़ी थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक किराए के मकान से आइक प्रिंस को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस के अनुसार, वह दिल्ली से संचालित एक अंतर-राज्यीय ड्रग तस्करी नेटवर्क में सप्लायर की भूमिका निभा रहा था.



---- समाप्त ----