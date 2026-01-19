नाइजीरिया: प्रेयर के वक्त चर्च में बंदूकधारियों ने बोला हमला, 150 लोग किए गए अगवा

नाइजीरिया के कडुना राज्य में बंदूकधारियों ने रविवार को तीन अलग-अलग चर्च पर हमला कर 150 से ज्यादा श्रद्धालुओं को अगवा कर लिया है. स्थानीय सांसद उस्मान दानलामी स्टिंगो ने सोमवार को एसोसिएटेड प्रेस (AP) को बताया कि यह हमला काजुरू क्षेत्र के कुरमिन वाली समुदाय में उस वक्त हुआ, जब चर्चों में प्रार्थना सभा और मास चल रहा था.

और पढ़ें

हमलावरों ने इवेंजेलिकल चर्च विनिंग ऑल (ECWA), चेरुबिम एंड सेराफिम और एक कैथोलिक चर्च को निशाना बनाया. सांसद के मुताबिक, शुरुआत में 177 लोग लापता थे, जिनमें से 11 वापस लौट आए हैं, लेकिन 168 लोग अब भी हमलावरों के कब्जे में हैं.

कडुना राज्य की पुलिस ने फिलहाल इस घटना पर कोई बयान नहीं जारी किया है और न ही किसी समूह ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है. नाइजीरिया के उत्तरी क्षेत्र में सुरक्षा की कमी के कारण अक्सर धार्मिक और सशस्त्र समूह ऐसे हमले करते रहते हैं.

प्रार्थना के दौरान चर्चों में घुसे बंदूकधारी

रविवार की छुट्टी के दिन जब श्रद्धालु चर्चों में प्रार्थना के लिए इकट्ठा हुए थे, तभी बंदूकधारियों ने एक साथ तीनों चर्चों पर धावा बोल दिया. स्थानीय सांसद स्टिंगो ने कहा कि हमलावर भारी तादाद में हथियारों से लैस थे. उन्होंने बताया कि लापता लोगों की तादाद लगातार अपडेट की जा रही है क्योंकि कई लोग हमले के दौरान जंगल की ओर भाग गए थे, जिनमें से अब तक सिर्फ 11 लोग ही सुरक्षित मिले हैं.

Advertisement

यह भी पढ़ें: दिल्ली में इंटरनेशनल ड्रग सिंडिकेट का भंडाफोड़, 5 करोड़ की ड्रग्स जब्त, 2 नाइजीरियाई तस्कर गिरफ्तार

नाइजीरिया में सुरक्षा व्यवस्था चरमराई हुई है, जहां गिरोह और सशस्त्र समूह दूरदराज के समुदायों को निशाना बनाते हैं. इन हमलों की वजह से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और कुछ अमेरिकी सांसदों ने ईसाइयों के उत्पीड़न का आरोप लगाया है. हाल ही में 25 दिसंबर को अमेरिकी सेना ने सोकोतो में कथित तौर पर इस्लामिक स्टेट समूह को निशाना बनाकर सैन्य हमले किए थे. हालांकि, नाइजीरियाई सरकार ने देश के बढ़ते सुरक्षा संकट को 'ईसाई नरसंहार' के रूप में पेश किए जाने को खारिज किया है.

---- समाप्त ----