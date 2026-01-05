scorecardresearch
 
वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति हैं सत्य साईं की अनुयायी, बीते साल ही किया था आंध्र स्थित आश्रम का दौरा

वेनेजुएला के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस मादुरो अमेरिका में बंदी हैं, जिन पर ड्रग तस्करी और मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप हैं. उनकी गैरमौजूदगी में डेल्सी रोड्रिग्ज को अंतरिम राष्ट्रपति बनाया गया है. डेल्सी रोड्रिग्ज का भारत के इस शहर से बड़ा अध्यात्मिक कनेक्शन है.

वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी ने बीते साल किया था आंध्र प्रदेश के पुट्टपर्थी का दौरा
निकोलस मादुरो की गैरमौजूदगी में वेनेजुएला की उपराष्ट्रपति रहीं डेल्सी रोड्रिग्ज को अंतरिम राष्ट्रपति बनाया गया है. इसी बीच डेल्सी को लेकर एक बड़ी बात सामने आई है. सोशल मीडिया पर उनकी पहले की कुछ तस्वीरें वायरल हैं. इन तस्वीरों के हवाले से डेल्सी का भारत के इस शहर से खास कनेक्शन बताया जा रहा है.

बीते साल पुट्टपर्थी पहुंची थी डेल्सी
सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीरों के मुताबिक, अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्ज बीते साल आंध्र प्रदेश के पुट्टपर्थी पहुंची थीं. पुट्टपर्थी की पहचान दुनियाभर में अध्यात्म के बड़े केंद्र के तौर पर है. यहीं पर मौजूद है अध्यात्मिक गुरु सत्य साईं बाबा का आश्रम. सत्य साईं बाबा के अनुयायी दुनियाभर में हैं. उन्हें साईं बाबा का अवतार भी बताया जाता रहा है. डेल्सी रोड्रिग्ज भी सत्य साईं बाबा की अनुयायी हैं. बीते साल ही वह पुट्टपर्थी स्थित प्रशांति निलयम आश्रम पहुंची थी.

निकोलस मादुरो भी हैं सत्य साईं के अनुयायी
पूर्व क्रिकेटर और भारत रत्न सचिन तेंदुलकर भी उनके प्रसिद्ध अनुयायी हैं. कई फिल्मी और राजनीतिक हस्तियां भी बाबा सत्य साईं को मानती रही हैं. बता दें कि राष्ट्रपति रहे निकोलस मादुरो की भी ऐसी ही तस्वीर सामने आई थी, जिसमें वह सत्य साईं बाबा के आश्रम में पहुंचे हुए थे. उनके साथ उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस भी थीं.

पत्नी के जरिये अध्यात्म के संपर्क में आए थे निकोलस मादुरो
बीते शनिवार वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को जब अमेरिका ने अपनी बंदी बना लिया, तबसे निकोलस मादुरो को लेकर कई तरह की खबरें भी सामने आ रही हैं. उनकी पिछली जिंदगी, यानी जब वह बस ड्राइवर थे और फिर किस तरह सत्ता के करीब आने से लेकर कैसे सत्ता पर काबिज हुए, इन तमाम घटनाक्रमों के बीच उनका आध्यात्मिक पक्ष भी सामने आया था. जिसका संबंध भारत से जुड़ा हुआ है. यह रिश्ता उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस के जरिए बना था.

कैथोलिक परिवार में पले-बढ़े मादुरो को शादी से पहले सिलिया फ्लोरेस ने भारत के प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु सत्य साईं बाबा से परिचित कराया था. धीरे-धीरे दोनों ही साईं बाबा के अनुयायी बन गए. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, 2005 में, यानी वेनेजुएला के राष्ट्रपति बनने से करीब आठ साल पहले, मादुरो और फ्लोरेस आंध्र प्रदेश के पुट्टपर्थी स्थित प्रशांति निलयम आश्रम पहुंचे थे. यहां उन्होंने सत्य साईं बाबा से मुलाकात की थी. उस समय की एक तस्वीर में युवा मादुरो और फ्लोरेस साईं बाबा के साथ फर्श पर बैठे नजर आते हैं.

