'युद्धविराम समझौते की शर्तें पूरी करे हमास, तभी खुलेगा राफा बॉर्डर', नेतन्याहू की दो टूक

इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा कि राफा क्रॉसिंग तभी खोली जाएगी जब हमास सभी बंधकों को वापस करेगा और समझौते की शर्तें पूरी करेगा. साथ ही इजरायल ने हमास पर झूठ बोलने का आरोप लगाया और कहा कि उसने बंधकों के शवों की संख्या कम बताई है.

इजरायल ने कहा कि हमास सीजफायर की शर्तें पूरी नहीं कर रहा है (Photo: AFP)
इजरायल ने कहा कि हमास सीजफायर की शर्तें पूरी नहीं कर रहा है (Photo: AFP)

इजरायल ने कहा कि मिस्र के साथ गाज़ा की राफ़ा क्रॉसिंग तब तक बंद रहेगी, जब तक हमास गाज़ा युद्धविराम समझौते की शर्तें पूरी नहीं कर लेता. साथ ही इज़रायल ने मिस्र स्थित फ़िलिस्तीनी दूतावास के उस बयान को खारिज किया जिसमें कहा गया था कि राफा बॉर्डर सोमवार को फिर से खुल जाएगा. 

ये स्थिति अमेरिका की मध्यस्थता वाले समझौते के लागू होने के लगभग एक हफ़्ते बाद सामने आई है. दूतावास ने कहा कि क्रॉसिंग को खोलने से मिस्र में रहने वाले फ़िलिस्तीनियों को गाज़ा लौटने की अनुमति मिलेगी. हालांकि ये क्रॉसिंग मई 2024 में राफ़ा में इज़रायली सेना के प्रवेश के बाद से काफी हद तक बंद है.

द टाइम्स ऑफ इजरायल की रिपोर्ट के मुताबिक, प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने सोमवार को क्रॉसिंग के फिर से खुलने की खबर को खारिज कर दिया और कहा कि ये तब तक बंद रहेगा जब तक हमास युद्धविराम समझौते की शर्तें पूरी नहीं करता. 

प्रधानमंत्री कार्यालय ने बताया कि क्रॉसिंग को फिर से खोलने पर तभी विचार किया जाएगा जब हमास गिरे हुए बंधकों को वापस करे और समझौते के सहमत ढांचे को लागू करने में अपनी जिम्मेदारी पूरी करे. 

10 अक्टूबर को लागू हुए इस समझौते के अनुसार हमास को शेष 20 जीवित बंधकों को रिहा करना था और आईडीएफ के गाजा में येलो लाइन पर लौटने के बाद पहले 72 घंटों के भीतर 28 मृत बंधकों के शव सौंपने थे. लेकिन युद्धविराम के करीब एक हफ़्ते बाद भी हमास ने केवल 10 शव लौटाए हैं. 

हमास ने बताया कि गाज़ा में इतनी तबाही हो गई है कि बाकी शव ढूंढने में उसे मुश्किल हो रही है. हालांकि शनिवार रात उसने कहा कि वह 2 और शव लौटा रहा है.

इजरायल ने हमास पर झूठ बोलने का आरोप लगाया और कुछ वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि हमास ने अब तक जितने शव बताए, वह संख्या कम थी,  संभव है कि उन्होंने और भी शव छिपा रखे हों. 

बंधकों और लापता परिवारों के प्रतिनिधियों ने नेतन्याहू के उस फैसला की तारीफ़ की जिसमें उन्होंने कहा था कि जब तक हमास समझौते की शर्तें पूरी नहीं करता, क्रॉसिंग नहीं खोली जाएगी. उन्होंने सरकार से कहा कि उसे हमास के खिलाफ कड़ा रुख अपनाना चाहिए और बिना किसी अपवाद के सभी मृत बंधकों की वापसी की मांग करनी चाहिए.

