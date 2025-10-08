'कर्मचारियों को नहीं देता है सैलरी...', कनाडा में बिश्नोई गैंग ने रेस्टोरेंट मालिक के तीन ठिकानों पर की फायरिंग

कनाडा में लारेंस बिश्नोई गैंग द्वारा एक बार फिर फायरिंग घटनाओं को अंजाम दिया गया है. ताजा मामला कनाडा के सर्रे शहर का है, जहां एक रेस्टोरेंट मालिक के तीन से चार ठिकानों पर गोलीबारी की बात सामने आई है. खुद बिश्नोई गैंग के गोल्डी ढिल्लन ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके इन घटनाओं की जिम्मेदारी ली है.

गोल्डी ढिल्लन ने अपने पोस्ट में उन तीन-चार ठिकानों के नाम भी बताए, जहां फायरिंग करवाई गई. इनमें Ustad G 76 (13025 76 Ave), Ustad G 76 साउथ सर्रे (2160 King George Blvd), और Ustad G 76 Maple Ridge (21768 Lougheed Hwy) के नाम सामने आए हैं.

यह भी पढ़ें: लॉरेंस बिश्नोई-BKI टेरर नेटवर्क का ब्लूप्रिंट उजागर, NIA की नई चार्जशीट में चौंकाने वाले खुलासे

गोलीबारी के सभी वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिसमें शूटर्स के पास विदेशी और अत्याधुनिक हथियार साफ देखे जा सकते हैं.

गैंग का रेस्टोरेंट मालिकों पर आरोप

गैंग ने आरोप लगाया है कि रेस्टोरेंट मालिक अपने स्टाफ के साथ दुर्व्यवहार करता है और उन्हें सैलरी नहीं देता. गोल्डी ढिल्लन ने पोस्ट में कहा, "ऐसा कोई भी करेगा तो हमने बता दिया कि उसका यही अंजाम होगा." गैंग का कहना है कि जो भी अपने कर्मचारियों के अधिकारों का उल्लंघन करेगा, उसके खिलाफ इसी तरह की कार्रवाई की जाएगी.

Advertisement

2 दिन पहले भी हुआ था हमला

गौरतलब है कि दो दिन पहले ही इसी गैंग ने कनाडा में अपने विरोधी नवी तेसी के घर, कार्यालय और कॉम्प्लेक्स में भी ताबड़तोड़ फायरिंग की थी. तीनों जगहों की फायरिंग के वीडियो भी सामने आए थे. बिश्नोई गैंग का आरोप है कि नवी तेसी ने लारेंस के नाम पर लोगों से करीब 5 मिलियन डॉलर (50 लाख रुपए) वसूल लिए हैं. इसी के चलते उस पर हमला किया गया.

यह भी पढ़ें: सलमान खान के जानी दुश्मन की उल्टी गिनती शुरू... क्या खत्म होगा गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का खेल?

कनाडा में आतंकी संगठन घोषित होने के बाद गैंग सक्रिय

गौर करने वाली बात यह है कि कनाडा सरकार ने हाल ही में बिश्नोई गैंग को आतंकी संगठन घोषित किया है. इसके बावजूद गैंग द्वारा लगातार दो दिन में फायरिंग की घटनाएं दर्शाती हैं कि उनका नेटवर्क अभी भी सक्रिय और प्रभावी है. गैंग के सदस्य लगातार सोशल मीडिया के जरिए अपनी हरकतों की जिम्मेदारी लेने लगे हैं, जिससे सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ गई है.

---- समाप्त ----