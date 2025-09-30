scorecardresearch
 

Feedback

सलमान खान के जानी दुश्मन की उल्टी गिनती शुरू... क्या खत्म होगा गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का खेल?

लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर भारत की सबसे बड़ी कूटनीतिक जीत दर्ज हुई है. मोदी सरकार की मांग पर कनाडा ने लॉरेंस गैंग को आतंकी संगठन घोषित कर दिया है. कनाडा में बैठे 88 से ज़्यादा वॉन्टेड गुर्गे भारत प्रत्यर्पित होंगे और गैंग की संपत्तियां जब्त की जाएंगी. सलमान खान के जानी दुश्मन की उल्टी गिनती अब सच में शुरू हो चुकी है.

Advertisement
X
लॉरेंस बिश्नोई गैंग बॉलीवुड सितारों की नींद हराम करता रहा है. (File Photo: ITG)
लॉरेंस बिश्नोई गैंग बॉलीवुड सितारों की नींद हराम करता रहा है. (File Photo: ITG)

भारत सरकार के 'ऑपरेशन लॉरेंस बिश्नोई' ने बॉलीवुड के सबसे कुख्यात दुश्मन की कमर तोड़ दी है. गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई भले ही सलाखों के पीछे हो, लेकिन कनाडा से चल रहा उसका गैंग अब टूटने की कगार पर पहुंच गया है. मोदी सरकार की मांग पर कनाडा सरकार ने लॉरेंस गैंग को आतंकी संगठन घोषित कर दिया है.

इस फैसले के बाद पहली बार लॉरेंस गैंग की इंटरनेशनल पकड़ पर गाज गिरी है. कनाडा में छिपे बिश्नोई गैंग के 88 से ज़्यादा वॉन्टेड गुर्गे अब आतंकी घोषित हो गए हैं. यही नहीं, बहुत जल्द इनका प्रत्यर्पण भारत में होगा. कनाडा में लॉरेंस गैंग की सभी प्रॉपर्टी जब्त होगी. यानी गैंग का वित्तीय तंत्र भी ध्वस्त होना तय है.

दरअसल, जेल में बंद होने के बावजूद लॉरेंस बिश्नोई कनाडा में बैठे अपने गुर्गों के जरिए भारत में वारदातों को अंजाम दिलाता रहा है. बॉलीवुड में यह गैंग दहशत का दूसरा नाम बन चुका है. याद कीजिए सलमान खान का घर, जहां लॉरेंस गैंग ने फायरिंग की थी. यही नहीं, सुपरस्टार को जान से मारने की धमकी दी गई थी. 

सम्बंधित ख़बरें

Lawrence Bishnoi
Lawrence Bishnoi Gang का अब क्या होगा? 
कनाडा ने लॉरेंस बिश्नोई गिरोह पर कनाडा में कई गंभीर आरोप हैं. (File Photo)
बिश्नोई गैंग पर कनाडा की सख्ती, ऐसे फैसले कैसे लिए जाते हैं विदेशी जमीन पर? 
लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर कनाडा में बड़ा एक्शन, घोषित किया आतंकी संगठन  
Lawrence Bishnoi who is currently lodged in the Sabarmati jail (File Photo: PTI)
अब क्या होगा लॉरेंस बिश्नोई गैंग का? कनाडा में आतंकी संगठन घोषित होने का क्या असर 
Lawrence_bishnoi_gang
Canada ने Bishnoi Gang को घोषित किया आतंकी संगठन 

यही वजह है कि सलमान खान आज 24 घंटे सुरक्षा घेरे में रहने को मजबूर हैं. उनके परिवार तक को टारगेट करने की साजिश रची गई. सलमान खान के करीबी बाबा सिद्दीकी की हत्या भी लॉरेंस गैंग ने इसी मकसद से करवाई थी, ताकि अभिनेता और उनका परिवार डर के साए में जीए. उसका खौफ उनकी दिमाग में बना रहे.

Advertisement

कनाडा में भी गैंग के गुर्गे खुलेआम वारदातों को अंजाम देते रहे. कॉमेडी किंग कपिल शर्मा के कैफे पर लॉरेंस गैंग ने एक नहीं, बल्कि दो बार गोलियां बरसाईं. दूसरी बार तो 25 से ज़्यादा राउंड फायर किए गए. हमले की जिम्मेदारी गोल्डी ढिल्लों और लॉरेंस गैंग ने खुद ली. सोशल मीडिया पोस्ट और ऑडियो मैसेज के जरिए धमकी दी गई.

इसमें कहा गया कि यदि कपिल शर्मा ने कॉल रिसीव नहीं किया तो अगला एक्शन मुंबई में होगा. धमकी का मतलब साफ था कि जो भी सलमान खान के साथ काम करेगा, अपनी मौत का जिम्मेदार खुद होगा. उत्तर प्रदेश के बरेली में भी गैंग ने अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग की थी. लेकिन पुलिस ने उसके गुर्गों को एनकाउंटर में ढेर कर दिया. 

इस वारदात ने साफ कर दिया कि लॉरेंस गैंग की हिटलिस्ट पर बॉलीवुड के सितारे हैं. भारत ने बीते साल कनाडा सरकार से लॉरेंस गैंग पर शिकंजा कसने की मांग की थी. लेकिन जस्टिन ट्रूडो की सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की, लेकिन जैसे ही सत्ता बदली, हालात बदले. एनएसए अजीत डोभाल और कनाडा की एनएसए नथाली ड्रोइन के बीच अहम बैठक हुई. 

इसी मीटिंग के बाद कनाडा ने लॉरेंस गैंग को आतंकी संगठन घोषित कर दिया. यह कदम लॉरेंस गैंग के लिए करारा झटका है. कनाडा को गैंग ने हेडक्वार्टर की तरह इस्तेमाल किया था. अब वो ढहने लगा है. लॉरेंस गैंग की लीगल टीम भले ही कनाडा सरकार के फैसले पर सवाल उठा रही हो, लेकिन यह ऑपरेशन उनके नेटवर्क को तोड़ने में मददगार होगा.

Advertisement

सलमान खान ने भी मुंबई क्राइम ब्रांच को दिए बयान में साफ कहा था कि लॉरेंस बिश्नोई उनके परिवार का जानी दुश्मन है. लॉरेंस उनके पूरे परिवार के पीछे पड़ा है. यही वजह है कि सुपरस्टार बिना सुरक्षा के घर से बाहर निकल ही नहीं सकते. अब सवाल यह है कि क्या लॉरेंस गैंग का खेल खत्म होगा? वैसे उनकी उल्टी गिनती सच में शुरू हो चुकी है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement