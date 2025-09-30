सलमान खान के जानी दुश्मन की उल्टी गिनती शुरू... क्या खत्म होगा गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का खेल?

भारत सरकार के 'ऑपरेशन लॉरेंस बिश्नोई' ने बॉलीवुड के सबसे कुख्यात दुश्मन की कमर तोड़ दी है. गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई भले ही सलाखों के पीछे हो, लेकिन कनाडा से चल रहा उसका गैंग अब टूटने की कगार पर पहुंच गया है. मोदी सरकार की मांग पर कनाडा सरकार ने लॉरेंस गैंग को आतंकी संगठन घोषित कर दिया है.

इस फैसले के बाद पहली बार लॉरेंस गैंग की इंटरनेशनल पकड़ पर गाज गिरी है. कनाडा में छिपे बिश्नोई गैंग के 88 से ज़्यादा वॉन्टेड गुर्गे अब आतंकी घोषित हो गए हैं. यही नहीं, बहुत जल्द इनका प्रत्यर्पण भारत में होगा. कनाडा में लॉरेंस गैंग की सभी प्रॉपर्टी जब्त होगी. यानी गैंग का वित्तीय तंत्र भी ध्वस्त होना तय है.

दरअसल, जेल में बंद होने के बावजूद लॉरेंस बिश्नोई कनाडा में बैठे अपने गुर्गों के जरिए भारत में वारदातों को अंजाम दिलाता रहा है. बॉलीवुड में यह गैंग दहशत का दूसरा नाम बन चुका है. याद कीजिए सलमान खान का घर, जहां लॉरेंस गैंग ने फायरिंग की थी. यही नहीं, सुपरस्टार को जान से मारने की धमकी दी गई थी.

यही वजह है कि सलमान खान आज 24 घंटे सुरक्षा घेरे में रहने को मजबूर हैं. उनके परिवार तक को टारगेट करने की साजिश रची गई. सलमान खान के करीबी बाबा सिद्दीकी की हत्या भी लॉरेंस गैंग ने इसी मकसद से करवाई थी, ताकि अभिनेता और उनका परिवार डर के साए में जीए. उसका खौफ उनकी दिमाग में बना रहे.

कनाडा में भी गैंग के गुर्गे खुलेआम वारदातों को अंजाम देते रहे. कॉमेडी किंग कपिल शर्मा के कैफे पर लॉरेंस गैंग ने एक नहीं, बल्कि दो बार गोलियां बरसाईं. दूसरी बार तो 25 से ज़्यादा राउंड फायर किए गए. हमले की जिम्मेदारी गोल्डी ढिल्लों और लॉरेंस गैंग ने खुद ली. सोशल मीडिया पोस्ट और ऑडियो मैसेज के जरिए धमकी दी गई.

इसमें कहा गया कि यदि कपिल शर्मा ने कॉल रिसीव नहीं किया तो अगला एक्शन मुंबई में होगा. धमकी का मतलब साफ था कि जो भी सलमान खान के साथ काम करेगा, अपनी मौत का जिम्मेदार खुद होगा. उत्तर प्रदेश के बरेली में भी गैंग ने अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग की थी. लेकिन पुलिस ने उसके गुर्गों को एनकाउंटर में ढेर कर दिया.

इस वारदात ने साफ कर दिया कि लॉरेंस गैंग की हिटलिस्ट पर बॉलीवुड के सितारे हैं. भारत ने बीते साल कनाडा सरकार से लॉरेंस गैंग पर शिकंजा कसने की मांग की थी. लेकिन जस्टिन ट्रूडो की सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की, लेकिन जैसे ही सत्ता बदली, हालात बदले. एनएसए अजीत डोभाल और कनाडा की एनएसए नथाली ड्रोइन के बीच अहम बैठक हुई.

इसी मीटिंग के बाद कनाडा ने लॉरेंस गैंग को आतंकी संगठन घोषित कर दिया. यह कदम लॉरेंस गैंग के लिए करारा झटका है. कनाडा को गैंग ने हेडक्वार्टर की तरह इस्तेमाल किया था. अब वो ढहने लगा है. लॉरेंस गैंग की लीगल टीम भले ही कनाडा सरकार के फैसले पर सवाल उठा रही हो, लेकिन यह ऑपरेशन उनके नेटवर्क को तोड़ने में मददगार होगा.

सलमान खान ने भी मुंबई क्राइम ब्रांच को दिए बयान में साफ कहा था कि लॉरेंस बिश्नोई उनके परिवार का जानी दुश्मन है. लॉरेंस उनके पूरे परिवार के पीछे पड़ा है. यही वजह है कि सुपरस्टार बिना सुरक्षा के घर से बाहर निकल ही नहीं सकते. अब सवाल यह है कि क्या लॉरेंस गैंग का खेल खत्म होगा? वैसे उनकी उल्टी गिनती सच में शुरू हो चुकी है.

