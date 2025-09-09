scorecardresearch
 

'तुम नेता तो क्या, इंसान भी नहीं बन पाए... तुम आतंकवादी हो', काठमांडू के मेयर ने पीएम ओली पर बोला हमला

नेपाल में सोशल मीडिया बैन के खिलाफ हुए हिंसक प्रदर्शनों में 20 छात्रों की मौत और 300 से ज्यादा घायल होने के बाद काठमांडू के मेयर बालेन शाह ने प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को ‘आतंकवादी’ करार देते हुए उन पर सीधा हमला बोला. वहीं सरकार ने बवाल के बाद सोशल मीडिया बैन वापस ले लिया और माना कि उसकी मंशा जनता तक सही ढंग से नहीं पहुंच पाई.

काठमांडू के मेयर बालेन शाह ने एक फेसबुक पोस्ट में प्रधानमंत्री ओली को ‘आतंकवादी’ करार दिया. (File Photo: Reuters)
अपने बयानों को लेकर अक्सर विवादों और चर्चा में रहने वाले काठमांडू के मेयर बालेन शाह ने सोमवार को Gen-Z प्रदर्शन के दौरान 20 छात्रों की मौत पर अपना आक्रोश व्यक्त किया. उन्होंने सीधे प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली पर निशाना साधा और उन्हें 'आतंकवादी' करार दिया.

पीएम ओली को बताया 'आतंकवादी'

नेपाल में सोशल मीडिया बैन के खिलाफ हुए हिंसक प्रदर्शनों में सोमवार को 20 छात्रों की मौत हो गई और करीब 300 से ज्यादा घायल हो गए. इसे लेकर देर रात काठमांडू के मेयर बालेन शाह ने पीएम ओली पर सीधा हमला बोला है. बालेन शाह ने फेसबुक पर एक पोस्ट लिखी जिसमें उन्होंने पीएम ओली को 'आतंकवादी' कहा.

बालेन शाह ने लिखा, 'निसंतान रहे प्रधानमंत्री को क्या पता संतान खोने का दर्द क्या होता है? इस तरह का आतंक दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा. तुम नेता तो क्या इंसान भी नहीं बन पाए, तुम आतंकवादी हो.' उन्होंने अपनी पोस्ट के अंत में हैशटैग #kpoliisterrorist लिखकर अपना गुस्सा जाहिर किया.

सरकार ने वापस लिया बैन

बता दें कि नेपाल में सोशल मीडिया बैन के खिलाफ हुए बवाल के बाद सरकार ने प्रतिबंध हटा लिया है. पीएम ओली ने माना कि सरकार बैन की मंशा जनता को समझाने में विफल रही और साफ किया कि सोशल मीडिया को पूरी तरह बंद करने का इरादा कभी नहीं था. 

उन्होंने मृतकों के प्रति संवेदना जताई और उनके परिवारों को मुआवजा देने का ऐलान किया, जबकि घायलों के इलाज की जिम्मेदारी स्वास्थ्य मंत्रालय को दी गई है. सरकार ने अराजक तत्वों पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी देते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को दोबारा चालू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. साथ ही हिंसक घटनाओं की न्यायिक जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं.

