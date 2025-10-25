scorecardresearch
 

'व्हाइट हाउस में एक दिन महिला राष्ट्रपति की एंट्री होगी...', कमला हैरिस ने दिए चुनाव लड़ने के संकेत

कमला हैरिस ने यह बयान अपनी नई किताब 107 डेज के लंदन बुक टूर पर इंटरव्यू के दौरान दिया. इससे पहले हैरिस 2024 का राष्ट्रपति चुनाव डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से लड़ चुकी हैं लेकिन उन्हें ट्रंप की ओर से हार का सामना करना पड़ा था.

कमला हैरिस ने दिए अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के संकेत (Photo: PTI)
अमेरिका की पूर्व उपराष्ट्रपति कमला हैरिस (Kamala Harris) ने संकेत दिए हैं कि वह राष्ट्रपति का चुनाव दोबारा लड़ सकती हैं. हैरिस ने इंटरव्यू के दौरान कहा कि वह यकीनन एक दिन अमेरिका की राष्ट्रपति बन सकती है.

एक इंटरव्यू के दौारन जब कमला हैरिस से पूछा गया कि क्या वे राष्ट्रपति बन सकती हैं, तो उन्होंने इसका जवाब देते हुए कहा कि ऐसा मुमकिन है. ये उनका अब तक का सबसे मजबूत संकेत है कि वे 2028 में दोबारा दौड़ सकती हैं. लेकिन फैसला अभी पक्का नहीं है.

हैरिस ने कहा है कि वो संभवत: एक दिन अमेरिका की राष्ट्रपति हो सकती हैं. वो पूरे विश्वास से कह सकती हैं कि एक दिन व्हाइट हाउस में जरूर किसी महिला राष्ट्रपति का प्रवेश होगा.

उन्होंने कहा कि मेरी पारी अभी खत्म नहीं हुई है. मैं फिर से अमेरिकी राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार बन सकती हूं. बता दें कि कमला हैरिस पिछले साल डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार थीं लेकिन रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रंप के हाथों उन्हें हार का सामना करना पड़ा. 

दरअसल डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से पहले जो बाइडेन राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार थे लेकिन उम्र संबंधी दिक्कतों की वजह से वह रेस से पीछे हट गए थे और उनकी जगह कमला हैरिस को कमान सौंपी गई थीं.

