US राष्ट्रपति चुनाव: ट्रंप के जीत के दावे पर बाइडेन का निशाना, कहा- लोग करते हैं तय

कई घंटों के बाद भी अब तक अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के अंतिम परिणाम सामने नहीं आ सके हैं. कई राज्यों में अभी भी वोटों की गिनती जारी है. इस बीच विस्कॉन्सिन में वोटों की गिनती फिर से करवाने और मिशिगन में मतगणना रुकवाने के लिए ट्रंप खेमा कोर्ट पहुंच चुका है. वहीं दूसरी ओर ट्रंप के जीत के दावे पर कटाक्ष करते हुए जो बाइडेन ने एक ट्वीट किया है.

राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेट्स के उम्मीदवार जो बाइडेन ने ट्वीट में लिखा है कि अमेरिका का राष्ट्रपति कौन होगा यह लोग तय करते हैं इसका दावा नहीं किया जा सकता है. बाइडेन ने लिखा, "सत्ता ली नहीं जा सकती है और ना ही इसका दावा किया जा सकता है, यह लोगों से मिलती है, और यह उनकी इच्छा है जो यह निर्धारित करती है कि संयुक्त राज्य का राष्ट्रपति कौन होगा."

Power can't be taken or asserted, it flows from the people, and it's their will that determines who will be the President of the United States.