US चुनाव: ट्रंप खेमे ने की कोर्ट जाने की तैयारी, बाइडेन ने की फंड रेजर अपील

अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के अंतिम परिणाम अभी तक सामने नहीं आ पाए हैं. कई राज्यों में अभी भी वोटों की गिनती जारी है. जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप दोनों उम्मीदवारों को 270 इलेक्टोरल वोट के जादुई आंकड़े को पार करना अभी भी बाकी है. इस बीच दोनों नेताओं के बयानों से साफ लग रहा है कि इस बार ये चुनावी लड़ाई अदालत में जाने वाली है.

चुनाव की लड़ाई कोर्ट में जाने की संभावना को देखते हुए डेमोक्रेट्स के उम्मीदवार जो बाइडेन ने आर्थिक मदद के लिए फंड रेजर कैंपेन का ऐलान किया है. बाइडेन ने इस बाबत एक ट्वीट भी किया है. अपने ट्वीट में बाइडेन ने लिखा है, "यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रत्येक वोट की गणना की जाए, हम अब तक का सबसे बड़ा चुनावी सुरक्षा प्रयास स्थापित कर रहे हैं. क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप इस चुनाव के परिणामों का फैसला नहीं कर सकते- अमेरिकी लोग करते हैं."

To make sure every vote is counted, we’re setting up the largest election protection effort ever assembled. Because Donald Trump doesn’t get to decide the outcome of this election — the American people do. Chip in to power the new Biden Fight Fund: https://t.co/1hCoKB0QfP

जो बाइडेन की सहयोगी और उपराष्ट्रपति पद की दावेदार कमला हैरिस ने भी अमेरिकी नागरिकों से 5 यूएस डॉलर देने की अपील की है. कमला हैरिस ने अपने ट्वीट में लिखा, "कल रात, ट्रंप ने सभी वोटों को गिनने से रोकने के लिए अदालत में जाने की धमकी दी- लेकिन वापस लड़ने के लिए हमारा अभियान तैयार है. हमारा काम हफ्तों तक चल सकता है, और हमें आपकी मदद की जरूरत है. क्या आप आज बाइडेन फाइट फंड में 5 डॉलर दान कर सकते हैं?"

Last night, Trump threatened to go to court to prevent all votes from being counted—but our campaign is prepared to fight back. Our work could stretch on for weeks, and we need your help. Can you donate $5 to the Biden Fight Fund today? https://t.co/oCecVTIbUT