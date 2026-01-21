scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

जापान के पूर्व PM शिंजो आबे को गर्दन में मारी थी गोली... 4 साल बाद कोर्ट ने हमलावर को दी उम्रकैद

जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की हत्या के मामले में बड़ा फैसला आया है. नारा जिला कोर्ट ने हमलावर तेत्सुया यामागामी को उम्रकैद की सजा सुनाई है. 2022 में चुनावी रैली के दौरान आबे की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसने पूरे जापान को झकझोर दिया था.

Advertisement
X
हमलावर ने शिंजो आबे पर दो गोलियां चलाई थी. (File Photo)
हमलावर ने शिंजो आबे पर दो गोलियां चलाई थी. (File Photo)

जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की सनसनीखेज हत्या के मामले में चार साल बाद अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है. नारा जिला कोर्ट ने बुधवार को हमलावर तेत्सुया यामागामी को उम्रकैद की सजा दी. जापान के सार्वजनिक प्रसारक NHK के मुताबिक, अदालत ने अभियोजन पक्ष की मांग को स्वीकार करते हुए यामागामी को हत्या का दोषी ठहराया.

45 वर्षीय तेत्सुया यामागामी ने पहले ही अदालत में अपना अपराध स्वीकार कर लिया था. उसने जुलाई 2022 में पश्चिमी जापान के नारा शहर में चुनावी प्रचार के दौरान शिंजो आबे की गोली मारकर हत्या कर दी थी. घटना के वक्त आबे एक ट्रेन स्टेशन के बाहर भाषण दे रहे थे. टीवी फुटेज में दो गोलियों की आवाज सुनाई दी थी, जिसके बाद आबे मंच पर गिर पड़े. अधिकारियों के मुताबिक उनकी मौके पर ही मौत हो गई थी.

यह भी पढ़ें: चुनावी रैली और 11:30 बजे का वक्त... जापान के पीएम पर जानलेवा हमले ने याद दिलाई शिंजो आबे की हत्या

सम्बंधित ख़बरें

Will Malajczuk
12 चौके और 5 छक्के, U-19 वर्ल्ड कप में कंगारू बल्लेबाज ने जड़ा रिकॉर्डतोड़ शतक
Yonaguni Monument Japan
जापान के पास समंदर में मिला 'खोया शहर'... वैज्ञानिकों में छिड़ी बहस
Sanae Takaichi
नया जनादेश या सत्ता का अंत? पीएम सनई तकाईची ने जापान को फिर चुनाव में झोंका
Traffic Light
Red, Green नहीं Blue लाइट पर चलता है यहां ट्रैफिक!
48 साल बाद महंगा होने जा रहा है जापान का वीजा, भारतीयों के लिए बदल रहे हैं नियम

शिंजो आबे जापान के सबसे प्रभावशाली और लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले नेताओं में से एक थे. हत्या के समय वह प्रधानमंत्री पद पर नहीं थे, लेकिन सक्रिय सांसद के तौर पर चुनाव प्रचार में जुटे हुए थे. सख्त गन कंट्रोल वाले जापान में इस हत्या ने देश को गहरे सदमे में डाल दिया था.

Advertisement
जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे. (File Photo)

चर्च को नुकसान पहुंचाने जैसी नीति बनाने का लगाया था आरोप

अदालत में यामागामी ने बताया कि उसने यह हमला एक विवादित धार्मिक संगठन यूनिफिकेशन चर्च के प्रति गहरी नफरत के चलते किया. उसने कहा कि आबे द्वारा चर्च से जुड़े एक संगठन को भेजे गए वीडियो संदेश के बाद उसने आबे को निशाना बनाया. यामागामी के अनुसार, उसका असली मकसद चर्च को नुकसान पहुंचाना और जापानी राजनीति से उसके कथित संबंधों को उजागर करना था.

दोषी को कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा

प्रॉसिक्यूशन ने यामागामी के लिए उम्रकैद की सजा की मांग की थी, जबकि बचाव पक्ष ने अधिकतम 20 साल की सजा की अपील की थी. वकीलों ने तर्क दिया कि आरोपी का बचपन चर्च से जुड़ी पारिवारिक परेशानियों में बीता. हालांकि अदालत ने इन दलीलों को खारिज कर दिया.

यह भी पढ़ें: '20 साल से कर रहा था मर्डर की प्लानिंग', जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे को गोली मारने वाले का कबूलनामा

इस हत्या के बाद सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी और यूनिफिकेशन चर्च के कथित करीबी संबंधों पर भी बड़ा खुलासा हुआ. इसके चलते चर्च की टैक्स छूट समाप्त की गई और उसे भंग करने का आदेश दिया गया. साथ ही, जापान में वीआईपी नेताओं की सुरक्षा व्यवस्था को और सख्त किया गया.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement