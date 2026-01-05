ईरान में भारतीयों के लिए एडवाइजरी जारी, प्रोटेस्ट वाले इलाकों से दूर रहने की सलाह

ईरान में सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के खिलाफ जारी विरोध प्रदर्शन बीते एक हफ्ते में हिंसक हो गए हैं. इन झड़पों में कई लोगों की मौत की खबर है. हालात को देखते हुए भारत सरकार ने अपने नागरिकों के लिए ईरान को लेकर ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है.

विरोध प्रदर्शन वाले इलाकों से दूर रहने की सलाह

विदेश मंत्रालय ने सोमवार को भारतीय नागरिकों को सलाह दी कि वे अगले आदेश तक ईरान की गैर-जरूरी यात्रा से बचें. मंत्रालय ने कहा है कि जो भारतीय नागरिक और पीआईओ पहले से ईरान में मौजूद हैं, वे पूरी सावधानी बरतें, विरोध प्रदर्शन या भीड़ वाले इलाकों से दूर रहें और स्थानीय हालात पर नजर बनाए रखें.

इसके साथ ही तेहरान स्थित भारतीय दूतावास की वेबसाइट और सोशल मीडिया अपडेट्स को नियमित रूप से देखने की सलाह भी दी गई है. ईरान में रेजिडेंट वीजा पर रह रहे भारतीयों से कहा गया है कि अगर उन्होंने अब तक दूतावास में रजिस्टर नहीं कराया है तो तुरंत करा लें.

अब तक 16 लोगों की मौत

मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि ईरान में पिछले एक हफ्ते के विरोध प्रदर्शनों के दौरान कम से कम 16 लोगों की मौत हो चुकी है. यह प्रदर्शन बढ़ती महंगाई के खिलाफ शुरू हुए थे, जो अब कई प्रांतों में फैल गए हैं. प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच हिंसक झड़पें हुई हैं. सरकारी मीडिया और अधिकार समूहों की ओर से मौतों और गिरफ्तारियों के अलग-अलग आंकड़े सामने आ रहे हैं, जिनकी स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हो पाई है.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह बीते तीन साल में ईरान के सबसे बड़े विरोध प्रदर्शन हैं. यह अस्थिरता ऐसे समय में सामने आई है जब ईरान की अर्थव्यवस्था गंभीर संकट में है और अंतरराष्ट्रीय दबाव भी बढ़ रहा है. हालात को देखते हुए भारत सरकार ने अपने नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए यह एडवाइजरी जारी की है.

