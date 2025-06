ईरान के UAV कमांडर को मार गिराया, न्यूक्लियर सिटी इस्फहान में धमाके, हाइफा-तेल अवीव पर मिसाइल स्ट्राइक, ईरान-इजरायल जंग के ताजा अपडेट

ईरान और इजरायल के बीच अटैक और काउंटर अटैक जारी है. ईरान ने ताजा हमले में इजरायल की राजधानी तेल अवीव पर बैलेस्टिक मिसाइलों और रॉकेट से हमला किया है. टाइम्स ऑफ इजरायल ने बताया है कि सेंट्रल इजरायल में सायरन बजने शुरू हो गए हैं और ईरान से रॉकेट की कई खेप शहर को निशाना बना रही है.

शहर के कई इलाकों में धमाके हुए हैं. इजरायली मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने कुछ मिसाइलों और कई रॉकेट को इंटरसेप्ट करने में कामयाबी हासिल की है.

फार्स समाचार एजेंसी ने ईरानी सैन्य प्रवक्ता के हवाले से कहा कि शुक्रवार को तेहरान के मिसाइल और ड्रोन हमलों में सैन्य स्थलों, रक्षा उद्योगों और कमांड और नियंत्रण केंद्रों के खिलाफ लंबी दूरी की और अत्यधिक भारी मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया था.

इजरायली सैन्य अधिकारी ने कहा कि उन नवीनतम ईरानी हमलों में लगभग 20 मिसाइलें दागी गईं और इजरायली एम्बुलेंस सेवा के अनुसार कम से कम दो लोग घायल हो गए.

Footage just in: Iran launches a barrage of missiles as the 18th wave of Operation True Promise 3 begins, striking Zionist targets in occupied Palestine.#OpTruePromise3 pic.twitter.com/gHxFtdd3Xg