scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

इंडोनेशिया: जकार्ता की सात मंजिला इमारत में लगी भयानक आग, 20 लोगों ने गंवाई जान

इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में एक सात मंजिला इमारत में भयानक आग लगने से बड़ा हादसा हो गया. यह आग मध्य जकार्ता (Central Jakarta) स्थित टेरा ड्रोन कार्यालय की इमारत में लगी. आधिकारिक रूप से इस हादसे में कम से कम 20 लोगों के मारे जाने की पुष्टि की गई है.

Advertisement
X
जकार्ता: सात मंजिला इमारत में आग लगने से 20 लोगों की मौत. (Photo: Reuters)
जकार्ता: सात मंजिला इमारत में आग लगने से 20 लोगों की मौत. (Photo: Reuters)

इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में मंगलवार को एक सात मंजिला टेरा ड्रोन ऑफिस की बिल्डिंग में भीषण आग लगने से कम से कम 20 लोगों की मौत हो गई. जबकि कई लोग घायल हो गए, घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. फायर ब्रिगेड अधिकारी बताया कि फिलहाल बिल्डिंग में आग लगने का कारण पता नहीं चला है. मामले की जांच की जा रही है.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, कई लोग इमारत की खिड़कियों से कूदकर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे, जिससे कुछ लोगों की मौत मौके पर ही हो गई, जबकि कई गंभीर रूप से घायल हो गए. बचाव दल ने कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया.

अब तक 20 शव बरामद

स्थानीय मीडिया के अनुसार, जकार्ता फायर ब्रिगेड के प्रवक्ता ने बताया कि अब तक 20 शव बरामद किए जा चुके हैं, जबकि कई लोग अभी भी लापता हैं. घायलों को नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जिनमें से कुछ की हालत गंभीर बनी हुई है.

फायर टीम ने आग पर पाया काबू

सम्बंधित ख़बरें

Sumatra Flood Elephants
Indonesia Flood: सुमात्रा में बाढ़ से 950 लोगों की मौत... मलबा हटाने के लिए हाथियों का सहारा 
deforestation brings devastation
जहान मिटाना है तो जंगल काट दो... अमेजन हो या हिमाचल, हैती हो या सुमात्रा, नतीजे सबने देखे हैं 
Indonesia Sumatra Flooding
Indonesia: जंगल काटने का अंजाम! प्रकृति ने लिया ऐसा बदला, कई गांव साफ, 836 मौतें 
Thailand Floods
एशिया रो रहा है...टूर‍िस्ट के स्वर्ग कहे जाने वाले इन देशों पर बाढ़ का साया, हजारों की मौत 
Heavy monsoon rains have submerged entire communities.
इंडोनेशिया में बाढ़-भूस्खलन से तबाही, 300 से ज्यादा की मौत, 279 लोग अब भी लापता 

सेंट्रल जकार्ता पुलिस के प्रमुख सुसात्यो पुर्नोमो कोंड्रो ने मीडिया को बताया कि आग बुझा दी गई है तथा इमारत के अंदर और अधिक संभावित पीड़ितों को खोजने के प्रयास जारी हैं.

कोंड्रो ने बताया कि आग दोपहर के आसपास पहली मंजिल पर लगी और फिर ऊपरी मंजिलों तक फैल गई. उन्होंने बताया कि उस वक्त कुछ कर्मचारी बिल्डिंग में लंच कर रहे थे, जबकि कुछ अन्य ऑफिस से बाहर जा चुके थे.

आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल सका है, लेकिन स्थानीय अग्निशमन विभाग के अनुसार आग ऊपरी मंजिलों से शुरू हुई और तेजी से पूरे भवन में फैल गई. इमारत में उस समय सैकड़ों कर्मचारी मौजूद थे. कई लोग आग और धुएं के कारण फंस गए थे.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    आर्थिक राशिफल
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement