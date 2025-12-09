इंडोनेशिया: जकार्ता की सात मंजिला इमारत में लगी भयानक आग, 20 लोगों ने गंवाई जान

इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में मंगलवार को एक सात मंजिला टेरा ड्रोन ऑफिस की बिल्डिंग में भीषण आग लगने से कम से कम 20 लोगों की मौत हो गई. जबकि कई लोग घायल हो गए, घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. फायर ब्रिगेड अधिकारी बताया कि फिलहाल बिल्डिंग में आग लगने का कारण पता नहीं चला है. मामले की जांच की जा रही है.



रिपोर्ट्स के मुताबिक, कई लोग इमारत की खिड़कियों से कूदकर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे, जिससे कुछ लोगों की मौत मौके पर ही हो गई, जबकि कई गंभीर रूप से घायल हो गए. बचाव दल ने कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया.

अब तक 20 शव बरामद



स्थानीय मीडिया के अनुसार, जकार्ता फायर ब्रिगेड के प्रवक्ता ने बताया कि अब तक 20 शव बरामद किए जा चुके हैं, जबकि कई लोग अभी भी लापता हैं. घायलों को नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जिनमें से कुछ की हालत गंभीर बनी हुई है.

फायर टीम ने आग पर पाया काबू

सेंट्रल जकार्ता पुलिस के प्रमुख सुसात्यो पुर्नोमो कोंड्रो ने मीडिया को बताया कि आग बुझा दी गई है तथा इमारत के अंदर और अधिक संभावित पीड़ितों को खोजने के प्रयास जारी हैं.

कोंड्रो ने बताया कि आग दोपहर के आसपास पहली मंजिल पर लगी और फिर ऊपरी मंजिलों तक फैल गई. उन्होंने बताया कि उस वक्त कुछ कर्मचारी बिल्डिंग में लंच कर रहे थे, जबकि कुछ अन्य ऑफिस से बाहर जा चुके थे.

आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल सका है, लेकिन स्थानीय अग्निशमन विभाग के अनुसार आग ऊपरी मंजिलों से शुरू हुई और तेजी से पूरे भवन में फैल गई. इमारत में उस समय सैकड़ों कर्मचारी मौजूद थे. कई लोग आग और धुएं के कारण फंस गए थे.

