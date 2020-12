भारतीय मूल के अनिल सोनी बने WHO फाउंडेशन के पहले CEO, 1 जनवरी को संभालेंगे पदभार

भारतीय मूल के हेल्थ एक्सपर्ट अनिल सोनी को विश्व स्वास्थ्य संगठन फाउंडेशन का CEO नियुक्त किया गया है. विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दुनिया में स्वास्थ्य के मोर्चे पर लड़ाई के लिए नया संगठन बनाया है, अनिल सोनी इसके पहले CEO बने हैं.



अनिल सोनी 1 जनवरी से अपने काम को संभालेंगे. इस दौरान उनका मुख्य फोकस दुनिया में स्वास्थ्य क्षेत्र में नई तकनीक का इस्तेमाल और उनका आम लोगों को फायदा पहुंचाने पर रहेगा.



विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना संकट के बीच मई 2020 में विश्व स्वास्थ्य संगठन फाउंडेशन की शुरुआत की थी. अभी तक अनिल सोनी ग्लोबल हेल्थकेयर कंपनी वियाट्रिस के साथ थे, जहां वो ग्लोबल इंफेक्शन डिजीज के हेड के तौर पर कार्यरत थे.

The WHO Foundation @thewhof has appointed @_AnilSoni as its inaugural CEO.

The Foundation, an independent grant-making agency, was launched in May 2020 to work alongside WHO & the global health community to address the world’s most pressing global health challenges. pic.twitter.com/BrQtxg34Gc