अफगानिस्तान में कवरेज के दौरान भारतीय फोटो जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी की हत्या

अफगानिस्तान (Afghanistan) में तालिबान के बढ़ते वर्चस्व के बीच हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं. यहां के कंधार प्रांत में कवरेज के लिए गए भारतीय फोटो जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी (Danish Siddiqui) की हत्या कर दी गई है. दानिश सिद्दीकी की हत्या कंधार के स्पिन बोल्डक इलाके में एक झड़प के दौरान हुई है.

पुलित्ज़र अवॉर्ड से सम्मानित हो चुके दानिश सिद्दीकी की गिनती दुनिया के बेहतरीन फोटो जर्नलिस्ट में होती थी. वह मौजूदा वक्त में अंतरराष्ट्रीय एजेंसी Reuters के साथ कार्यरत थे और अफगानिस्तान में जारी हिंसा के कवरेज के लिए गए थे.

Got a 15 minute break during almost 15 hours of back to back missions. pic.twitter.com/Y33vJYIUlr — Danish Siddiqui (@dansiddiqui) July 13, 2021

दानिश सिद्दीकी ने हाल ही में अपने ट्विटर अकाउंट पर अफगानिस्तान कवरेज से जुड़ी हुई तस्वीरें और वीडियो साझा की थी. इस दौरान दानिश सिद्दीकी के काफिले पर कई बार हमला भी किया गया था, जिसका वीडियो उन्होंने साझा किया था.

The Humvee in which I was travelling with other special forces was also targeted by at least 3 RPG rounds and other weapons. I was lucky to be safe and capture the visual of one of the rockets hitting the armour plate overhead. pic.twitter.com/wipJmmtupp — Danish Siddiqui (@dansiddiqui) July 13, 2021

आपको बता दें कि अफगानिस्तान में एक बार फिर तालिबान का कंट्रोल आता हुआ दिख रहा है. यही वजह है कि अफगानिस्तान के अलग-अलग हिस्सों में इस वक्त हिंसा का दौर चल रहा है. दुनियाभर से पत्रकार अफगानिस्तान में जुटे हुए हैं और यहां पर जारी संघर्ष को कवर कर रहे हैं. जानकारी के मुताबिक, अफगानिस्तान की स्पेशल फोर्स के सादिक करजई की भी मौत हुई है. सादिक हिंसा के दौरान दानिश के साथ ही मौजूद थे.

वीडियो: kandhar में हमले का Video, जिसमें बाल-बाल बचे थे Danish Siddiqui!

साथी पत्रकारों ने किया दानिश को याद...



दानिश सिद्दीकी की मौत के बाद उनके साथ काम करने वाले पत्रकार अपनी ओर से श्रद्धांजलि दे रहे हैं. इंडिया टुडे ग्रुप के फोटो एडिटर बंदीप सिंह ने दानिश को याद करते हुए कहा कि इस खबर को सुनकर वह हैरान हैं, दानिश ने हाल ही के वक्त में काफी शानदार काम किया है. रोहिंग्या संकट के दौरान दानिश के काम ने हर किसी का ध्यान खींचा.



बंदीप सिंह ने बताया कि लद्दाख में चीन के साथ हुई हिंसा के दौरान उन्होंने साथ में काम किया, जब लद्दाख सीमा की तस्वीरें उन्होंने क्लिक कीं. दानिश के साथी पत्रकार रहे सचिन सिंह ने दानिश को याद करते हुए कहा कि जब उन्होंने फोटो जर्नलिस्ट बनने का फैसला किया, तब दानिश ने कहा था कि यही मेरा पैशन है, जिसे मैं फॉलो करना चाहता हूं और बाद में उन्होंने पुलित्ज़र अवॉर्ड जीत लिया.

Heartbroken. Danish Siddiqui was supremely talented. A friend & someone who rightly ditched TV to embrace his true love, photography. Won a Pulitzer. Spoke to him just weeks ago for 📷 for my next book. Quiet & brave. Deepest condolences to his young family. Farewell, Danish. pic.twitter.com/vHSMl7Wqqm — Shiv Aroor (@ShivAroor) July 16, 2021

केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी ट्वीट कर दानिश सिद्दीकी को श्रद्धांजलि दी. अनुराग ठाकुर ने लिखा कि दानिश अपने पीछे अपना बेहतरीन काम छोड़कर गए हैं, जिन्होंने पुलित्ज़र अवॉर्ड भी जीता.

Danish Siddiqui leaves behind an extraordinary body of work. He won the Pulitzer Prize for Photography and was embedded with the Afghan Forces in Kandahar. Sharing one of his pictures below. Sincere condolences. RIP https://t.co/xGhjJbsoCQ pic.twitter.com/9V7czR5DtB — Anurag Thakur (@ianuragthakur) July 16, 2021

कोरोना काल में की थी शानदार कवरेज, मिल चुका है Pulitzer अवॉर्ड

साल 2018 में दानिश सिद्दीकी को Pulitzer Prize से नवाजा गया था, ये अवॉर्ड उन्हें रोहिंग्या मामले में कवरेज के लिए मिला था. दानिश सिद्दीकी ने अपने करियर की शुरुआत एक टीवी जर्नलिस्ट के रूप में की थी, बाद में वह फोटो जर्नलिस्ट बन गए थे. दानिश सिद्दीकी ने साल 2008 से 2010 के बीच इंडिया टुडे ग्रुप के साथ भी काम किया है.

हाल में दिल्ली में हुई हिंसा, कोरोना वायरस के संकट, लॉकडाउन, ऑक्सीजन संकट के दौरान दानिश सिद्दीकी द्वारा क्लिक की गई तस्वीरों ने काफी सुर्खियां बटोरी थीं. दानिश सिद्दीकी की इन तस्वीरों में देश के अलग-अलग हिस्सों के दर्द को दिखाया गया था.