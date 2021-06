कोविशील्ड की दोनों डोज लेने के बाद घूम सकते हैं दुबई, 23 जून से शुरू हो रही है फ्लाइट

भारत से दुबई (संयुक्त अरब अमीरात) के लिए पैसेंजर्स फ्लाइट्स 23 जून से दोबारा शुरू हो रही हैं. लेकिन इससे पहले ये जान लेना जरूरी है कि भारत से सिर्फ उन्हीं यात्रियों को संयुक्त अरब अमीरात के लिए फ्लाइट्स की इजाजत दी जाएगी जिन्होंने कोविड-19 वैक्सीन की दोनों डोज़ ले रखी हैं और ये वैक्सीन यूएई की ओर से एप्रूव होनी चाहिए.

दुबई हेल्थ अथॉरिटी (DHA) की ओर से रविवार को साफ किया गया है कि ऑक्सफोर्ड-एस्ट्राजेनेका कोविड-19 वैक्सीन जिसे भारत में कोविशील्ड के ब्रांड नेम से बेचा जाता है, वो संयुक्त अरब अमीरात की ओर से एप्रूव्ड वैक्सीन है.

हेल्थ अथॉरिटी से यूएई के नागरिकों की ओर से सोशल मीडिया पर सवाल किया गया था कि क्या भारत में कोविशील्ड वैक्सीन लगवाने लोगों को नए ट्रैवल प्रोटोकॉल्स के तहत यूएई लौटने के लिए यात्रा की अनुमति दी जाएगी. दुबई हेल्थ अथॉरिटी की ओर से इसके जवाब में एक ट्वीट में कहा गया- ऑक्सफोर्ड-एस्ट्राजेनेका वैक्सीन और कोविशील्ड दोनों समान वैक्सीन हैं.

संयुक्त अरब अमीरात की ओर से जिन और वैक्सीन्स को मंजूरी दी गई है, उनमें फाइजर-बायोएनटेक, सिनोफार्म और स्पूतनिक V शामिल हैं.

@TheFaizanAnsari Thank you for contacting us. Oxford-AstraZeneca Vaccine and COVISHIELD are the same vaccine.