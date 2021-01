फ़िजी पहुंची भारत द्वारा भेजी गई राहत सामग्री, चक्रवात यासा ने मचाई थी तबाही

फ़िजी में बीते दिनों आए चक्रवात तूफान यासा ने तबाही मचा दी है. तूफान के कारण लोगों के घर उजड़ गए हैं और अन्य सार्वजनिक संपत्ति को काफी नुकसान हुआ है. इस मुश्किल की घड़ी में भारत ने फ़िजी की मदद के लिए हाथ बढ़ाया है. सोमवार को भारत द्वारा भेजी गई मदद फ़िजी सरकार को सौंपी गई.



फ़िजी में मौजूद भारतीय दूतावास की ओर से ट्वीट किया गया, ‘भारत की ओर से भेजी गई राहत सामग्री को फ़िजी सरकार के मंत्री को सौंप दिया गया है’.



Relief supplies from India were handed over by the AHC Suva to Minister for Defence & Disaster Management, Hon. @ISeruiratu for supporting the @FijianGovt’s recovery efforts after #TCYasa. India providing humanitarian assistance & disaster relief in Indo-Pacific #IPOI. pic.twitter.com/ubC9MRIk3U