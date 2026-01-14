scorecardresearch
 
इस देश में भारत को मिला कच्चे तेल का भंडार, मंत्री बोले- आएगी ऊर्जा में आत्मनिर्भरता

भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक अहम उपलब्धि सामने आई है. अबू धाबी के ऑनशोर ब्लॉक 1 में दो भारतीय कंपनियों के संयुक्त उपक्रम को हल्के कच्चे तेल की सफल खोज मिली है. यह खोज भारत के वैश्विक ऊर्जा विस्तार और आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ा कदम मानी जा रही है.

अबू धाबी में भारतीय कंपनियों को कच्चे तेल का भंडार मिला (Photo: x@HardeepSPuri)
भारत की ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक नया मील का पत्थर सामने आया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है. इसी कड़ी में उर्जा भारत पीटीई लिमिटेड को एक बड़ी सफलता मिली है. उर्जा भारत पीटीई लिमिटेड, भारतीय ऑयल कॉरपोरेशन और भारत पेट्रो रिसोर्सेज लिमिटेड का 50- 50 की है हिस्सेदारी. 

यह सफलता अबू धाबी के ऑनशोर ब्लॉक 1 में हासिल हुई है. इस ब्लॉक में शिलाइफ प्ले एक्सएन 76 और हबशन रिजर्वॉयर एक्सएन 79 02एस में हल्के कच्चे तेल की सफल खोज की गई है. यह खोज इंडियन ऑयल के वैश्विक अपस्ट्रीम विस्तार की यात्रा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है.

अबू धाबी के ऑनशोर ब्लॉक 1 में भारतीय कंपनियों को बड़ी कामयाबी

इस खोज के जरिए यह साफ हो गया है कि भारतीय कंपनियां अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी ऊर्जा संसाधनों की खोज और उत्पादन में मजबूत भूमिका निभा रही हैं. परियोजना से जुड़े अधिकारियों के अनुसार, यह सफलता टीमों की कड़ी मेहनत, तकनीकी दक्षता और दीर्घकालिक रणनीतिक सोच का परिणाम है.

इस उपलब्धि से भारत की ऊर्जा सुरक्षा को और मजबूती मिलने की उम्मीद है. अंतरराष्ट्रीय साझेदारियों के जरिए भारत अपनी तेल और गैस जरूरतों को पूरा करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है. उर्जा भारत पीटीई लिमिटेड की यह खोज आने वाले समय में हाइड्रोकार्बन क्षमता को और बेहतर तरीके से विकसित करने में मदद करेगी.

ऊर्जा सुरक्षा मजबूत करने की दिशा में भारत का अहम कदम

कंपनी की ओर से कहा गया है कि आने वाले दिनों में इस कंसेशन क्षेत्र में और संभावनाओं को तलाशने का काम जारी रहेगा. यह खोज न केवल भारत के लिए बल्कि वैश्विक ऊर्जा बाजार में भारतीय कंपनियों की मजबूत मौजूदगी को भी दर्शाती है.

