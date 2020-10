भारत-ताइवान संपर्क से बौखलाया चीन, हिंद महासागर में परिवहन जोखिमों की दी चेतावनी

ताइवान के विदेश मंत्री जोसेफ वू ने हाल ही में आजतक के साथ खास बातचीत में चीन के नापाक इरादों की पोल खोल दी थी. इस इंटरव्यू को लेकर चीन बौखलाया हुआ है. अब चीनी मीडिया की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत अगर चीन के साथ सीमा वार्ता पर ताइवान का सवाल उठाता है तो चीन कार्रवाई करेगा.

ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक चीनी विशेषज्ञ ने ताइवान और भारत के करीबी संपर्क के बाद हिंद महासागर में परिवहन जोखिमों की चेतावनी दी है. साथ ही कहा है कि अगर चीन के साथ सीमा वार्ता पर भारत अगर ताइवान का सवाल उठाता है तो चीन कार्रवाई करेगा. वहीं भारत में चीनी दूतावास ने "ताइवान स्वतंत्रता" की वकालत करते हुए साक्षात्कार पर विरोध दर्ज कराया था.

China will fight back if India uses the Taiwan question to bargain with China on boundary negotiations, a Chinese expert said on Sat, warning of transportation risks on the Indian Ocean following the island of Taiwan and India’s close interactions. https://t.co/MhMT2WoVLB pic.twitter.com/6MKmfta4Z2