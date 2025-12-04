scorecardresearch
 
'इंटरनेशनल मुजाहिद' दिखना चाहता है मुनीर, जेल में बंद इमरान खान का आर्मी चीफ पर अटैक

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रह चुके इमरान खान ने कहा है कि आर्मी चीफ आसिम मुनीर चाहता है कि दुनिया में उसकी छवि 'मुजाहिद' जैसी बने. इसलिए आसिम मुनीर अफगानिस्तान से तनाव ले रहा है. इसके नतीजे में पाकिस्तान में आतंकवाद बढ़ा है.

इमरान ने कहा कि आसिम मुनीर दिमागी रूप से बीमार हो चुका है. (Photo: ITG)
जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने अपने ही देश के आर्मी चीफ आसिम मुनीर पर जमकर भड़ास निकाली है. इमरान खान ने कहा है कि आसिम मुनीर दिमागी रूप से बीमार हो गए हैं और उसकी वजह से पाकिस्तान में कानून-व्यवस्था की समस्या पैदा हो गई है. 

PTI के फाउंडर और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने अपने नाम से जारी एक बयान में पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर पर आरोप लगाया है कि वह खुद को “इंटरनेशनल मुजाहिद (लड़ाका)”  दिखाने और वेस्टर्न सपोर्ट पाने के लिए जानबूझकर अफगानिस्तान के साथ टेंशन बढ़ा रहे हैं. 

इमरान की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि आसिम मुनीर अफगानिस्तान के साथ संबंधों को गर्त में ले जा रहे हैं. उन्होंने कहा है कि आसिम मुनीर अफगानिस्तान के साथ तनाव बढ़ाकर, अफगानों को धमकाकर, शरणार्थियों को देश से निकालकर पाकिस्तान के अंदर असुरक्षा बढ़ा रहे हैं. उनके इन कदमों ने असुरक्षा और आतंकवाद में योगदान दिया है. 

इमरान खान के मुताबिक इन पॉलिसियों ने “आतंकवाद के कैंसर” को कंट्रोल से बाहर कर दिया है और देश को अपने निजी हितों के लिए खतरे में डाल दिया है. 

Advertisement

इमरान खान ने दावा किया है कि उनकी पत्नी को 'फर्जी मामलों' में जेल में बंद रखा गया है और वह बहुत ज़्यादा दबाव में हैं. 

इमरान खान ने आर्मी चीफ असीम मुनीर को भी मानसिक रूप से बीमार बताया है, और दावा किया है कि इसके चलते पाकिस्तान में कानून-व्यवस्था की कमी हो रही है. 

इमरान खान ने बुधवार को दावा किया कि फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर की नीतियां देश के लिए 'खतरनाक' हैं और उन पर जानबूझकर अफगानिस्तान के साथ 'तनाव बढ़ाने' का आरोप लगाया.

73 साल के पूर्व क्रिकेटर से नेता बने इमरान खान ने यह बात सोशल मीडिया पोस्ट में कही. इससे एक दिन पहले उनकी बहन डॉ. उज़मा खान ने शहबाज शरीफ की सरकार की "स्पेशल परमिशन" से एक महीने से ज़्यादा समय बाद रावलपिंडी की अदियाला जेल में उनसे मुलाकात की थी. 

पूर्व पीएम ने उर्दू में एक X पोस्ट में कहा, "आसिम मुनीर की नीतियां पाकिस्तान के लिए खतरनाक हैं. उनकी नीतियों की वजह से आतंकवाद कंट्रोल से बाहर हो गया है, जिससे मुझे बहुत दुख है."

मुजाहिद बनना चाहता है मुनीर

खान ने कहा, "आसिम मुनीर को पाकिस्तान के राष्ट्रीय हितों की कोई चिंता नहीं है. वह यह सब सिर्फ़ पश्चिमी ताकतों को खुश करने के लिए कर रहे हैं. उन्होंने जानबूझकर अफगानिस्तान के साथ तनाव बढ़ाया ताकि उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक तथाकथित 'मुजाहिद' (इस्लामिक लड़ाका) के रूप में देखा जा सके."

Advertisement

अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान के संबंधों की चर्चा करते हुए इमरान खान ने कहा कि मुनीर ने पहले अफगानों को धमकाया, फिर पाकिस्तान से शरणार्थियों को निकाला और ड्रोन हमले किए, जिसका नतीजा अब हम बढ़ते आतंकवाद के रूप में भुगत रहे हैं.

मुनीर को 'मानसिक रूप से बीमार आदमी' कहते हुए खान ने आरोप लगाया कि उनके 'नैतिक दिवालियापन के कारण पाकिस्तान में संविधान और कानून का राज पूरी तरह से खत्म हो गया है.'

ये  तो टार्चर है- इमरान

इमरान खान ने कहा कि मुझे पूरी तरह से अकेले कैद में रखा गया है, चार हफ्तों तक एक सेल में बंद रखा गया, किसी भी इंसान से कोई संपर्क नहीं था. मुझे बाहरी दुनिया से पूरी तरह से काट दिया गया था और जेल मैनुअल के तहत गारंटी वाली बुनियादी जरूरतें भी हमसे छीन ली गई थीं.

उन्होंने कहा, "कोई भी ह्यूमन राइट्स चार्टर उठा लीजिए, साइकोलॉजिकल टॉर्चर को 'टॉर्चर' माना जाता है और इसे फिजिकल टॉर्चर से भी ज़्यादा गंभीर माना जाता है. मेरी बहन नोरीन नियाज़ी को सिर्फ़ मुझसे मिलने के अपने कानूनी अधिकार की मांग करने पर सड़क पर घसीटा गया."

इमरान खान की बहनों ने अब हर सप्ताह इमरान से मिलने का फैसला किया है. उन्होंने कहा है कि अगर सरकार उन्हें इजाजत नहीं देती है तो वे जेल के बाहर धरना देंगे. 

---- समाप्त ----
