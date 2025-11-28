scorecardresearch
 
'जेल का ताला टूटेगा, इमरान खान छूटेगा...', PTI समर्थकों की नारेबाजी, कई शहरों में फैला प्रोटेस्ट

पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का आरोप है कि विदेशी सोशल मीडिया अकाउंट्स से इमरान की मौत की खबरें फैलाई जा रही हैं, जो राष्ट्रीय सुरक्षा और मानवाधिकारों का उल्लंघन है. पार्टी ने चेतावनी दी है कि इमरान की सुरक्षा, स्वास्थ्य और संवैधानिक अधिकारों की जिम्मेदारी सीधे सरकार की है.

इमरान खान के समर्थन में अदियाला जेल के बाहर समर्थकों का प्रोटेस्ट (Photo: Reuters)
इमरान खान के समर्थन में अदियाला जेल के बाहर समर्थकों का प्रोटेस्ट (Photo: Reuters)

पाकिस्तान में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान किस हालत में इसे लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है. इमरान का परिवार लगातार अदियाला जेल के बाहर प्रोटेस्ट कर रहा है. उनकी तीनों बहनें इस मांग पर अड़ी हुई हैं कि उन्हें इमरान से मिलने दिया जाए. अब इमरान के बेटे कासिम ने भी पिता के जिंदा होने का सबूत मांगा है. इन सबके बीच अदियाला जेल के बाहर जमकर प्रदर्शन हो रहा है.

इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के कार्यकर्ताओं का हुजूम अदियाला जेल के बाहर जुटा हुआ है. इस दौरान जेल के बाहर पार्टी के कार्यकर्ता नारेबाजी कर रहे हैं- जेल का ताला टूटेगा, इमरान खान छूटेगा. 

पीटीआई की मांग है कि परिवार को इमरान खान से मिलने दिया जाए. रावलपिंडी में अदियाला जेल के बाहर शुरू हुआ ये प्रोटेस्ट अब कराची सहित कई शहरों में भी फैल गया है. वहीं, इससे पहले इमरान से मिलने की मांग पर अड़े खैबर-पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री सोहेल अफरीदी से पुलिस ने मारपीट की. 

ऐसे में इमरान खान की बहन नौरीन नियाजी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि इमरान खान से जेल में मुलाकात पहले से तय थी लेकिन जेल प्रशासन ने अंदर नहीं जाने दिया. परिवार को बिल्कुल जानकारी नहीं है कि इमरान खान कैसे हैं, किस हालत में हैं. जेल प्रशासन पूरी तरह चुप है.

नौरीन ने कहा कि हमें इंडिया से पता चला कि इमरान खान को कत्ल कर दिया गया. हमें तो पता भी नहीं था लेकिन इस खबर से हम डर गए थे. मुझे लगता है कि पुलिस को हुक्म दिया गया है कि परिवार को रोकें और उनके साथ जैसा चाहें वैसा बर्ताव करें. पाकिस्तान में पहले कभी महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों के साथ ऐसा बुरा बर्ताव नहीं हुआ. पहले कभी इस तरह का जुल्म किसी पर नहीं हुआ. किसी को इसका डर नहीं कि इसका क्या अंजाम होगा. पूरी दुनिया पाकिस्तान के हालात को देख रही है.

