ट्रंप और मस्क में हो गई सुलह? चार्ली किर्क की श्रद्धांजलि सभा में साथ आए नजर, जून के झगड़े के बाद पहली मुलाकात

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पत्रकारों को बताया कि एलन आए और हैलो कहा... मुझे लगता है यह अच्छा था. वह आए; हमने थोड़ी बातचीत की. अच्छा लगा. एलन मस्क ने सोशल मीडिया पर डोनाल्ड ट्रंप के साथ अपनी फोटो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा 'चार्ली के लिए'.

चार्ली किर्क की श्रद्धांजलि सभा में डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क एक साथ दिखे. (Photo: AP)
चार्ली किर्क की श्रद्धांजलि सभा में डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क एक साथ दिखे. (Photo: AP)

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और दुनिया के सबसे अमीर शख्सियतों में से एक, एलन मस्क ने हाल ही में हुए तीखे झगड़े के बाद पहली बार सार्वजनिक रूप से एक-दूसरे से मुलाकात की. दोनों की यह मुलाकात एरिजोना में कंजर्वेटिव एक्टिविस्ट चार्ली किर्क की श्रद्धांजलि सभा के दौरान हुई, जहां दोनों ने हाथ मिलाया और बातचीत भी की. 10 सितंबर 2025 को यूटा वैली यूनिवर्सिटी कैम्पस (UVU) में टर्निंग पॉइंट यूएसए (TPUSA) पब्लिक डिबेट इवेंट में बोलते समय चार्ली किर्क की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे 'अच्छा पल' बताया. उन्होंने कहा, 'एलन आए और हैलो कहा... मुझे लगता है यह अच्छा था. वह आए; हमने थोड़ी बातचीत की. अच्छा लगा.' एलन मस्क ने सोशल मीडिया पर डोनाल्ड ट्रंप के साथ अपनी फोटो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा 'चार्ली के लिए'. यह घटना राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बन गई है, क्योंकि दोनों की जोड़ी 2024 चुनाव में ट्रंप की जीत का बड़ा कारण बनी थी.

भावुक माहौल में मिले ट्रंप और मस्क

21 सितंबर को ग्लेंडेल, एरिजोना के स्टेट फार्म स्टेडियम में चार्ली किर्क की श्रद्धांजलि सभा आयोजित हुई. स्टेडियम में करीब 95,000 लोग जुटे, जो किर्क के 'टर्निंग पॉइंट यूएसए' संगठन के समर्थक थे. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, रक्षा सचिव पीट हेगसेथ और अन्य प्रमुख रिपब्लिकन नेताओं ने श्रद्धांजलि सभा में चार्ली किर्क के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त कीं. इस दौरान एलन मस्क, डोनाल्ड ट्रंप के प्राइवेट बॉक्स में उनके बगल में बैठे नजर आए.

यह भी पढ़ें: एक हत्या से अमेरिका में कोहराम! मारे गए दोस्त चार्ली किर्क के लिए ट्रंप का बड़ा ऐलान

डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेगसेथ के संबोधन से ठीक पहले मस्क ने ट्रंप से हाथ मिलाया और दोनों ने कुछ बातचीत की. ट्रंप ने एयर फोर्स वन पर पत्रकारों से कहा, 'एलन आए और हैलो कहा. मुझे लगा यह अच्छा है, हमारी थोड़ी बातचीत हुई. हमारा रिश्ता बहुत अच्छा था.' व्हाइट हाउस ने भी दोनों की फोटो शेयर की, जिसमें 'चार्ली के लिए' लिखा था. 

ट्रंप और मस्क की दोस्ती और झगड़ा

एलन मस्क ने 2024 के राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप की जीत में अहम भूमिका निभाई. उन्होंने लगभग 29 करोड़ डॉलर (करीब 2,430 करोड़ रुपये) खर्च कर डोनाल्ड ट्रंप और रिपब्लिकन उम्मीदवारों के कैंपेन का समर्थन किया. ट्रंप के दूसरे कार्यकाल की शुरुआत में मस्क उनके सबसे करीबी सलाहकार बने. उन्होंने व्हाइट हाउस के लिंकन बेडरूम में रुककर 'डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी' (DOGE) का नेतृत्व किया. DOGE ने संघीय एजेंसियों में बड़े बदलाव किए. मास लेऑफ और कई विभागों को बंद कर 206 अरब डॉलर (करीब 17,300 करोड़ रुपये) की बचत की.

लेकिन जून 2025 में दोनों के रिश्तों में दरार पड़ गई. एलन मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप के महत्वकांक्षी 'वन बिग ब्यूटीफुल बिल' (स्पेंडिंग बिल जो अब कानून बन चुका है) की आलोचना की, जेफरी एपस्टीन फाइल्स में उनके नाम का जिक्र किया और एक नई राजनीतिक पार्टी बनाने की घोषणा की. ट्रंप ने मस्क को 'ट्रेन रेक' (ट्रेन दुर्घटना) कहा और कहा कि वह 'बेपटरी हो गए हैं.' दोनों ने सोशल मीडिया पर एक दूसरे पर तीखे हमले किए. ट्रंप ने मस्क के कारोबार को कुचलने की धमकी दी.

यह भी पढ़ें: ट्रंप के करीबी चार्ली किर्क की हत्या में इस्तेमाल राइफल बरामद, FBI ने कहा- हमलावर की तलाश जारी

चार्ली किर्क की भविष्यवाणी सच हुई?

चार्ली किर्क ने जून में ही मेगिन केली के शो पर कहा था, 'मैं दोनों को अच्छी तरह जानता हूं. वे निश्चित रूप से सुलह करेंगे. वे साथ में ज्यादा मजबूत हैं.' किर्क की हत्या के बाद यह भविष्यवाणी सच साबित हुई. ट्रंप ने किर्क को श्रद्धांजलि देते हुए कहा, 'गोली सबके लिए थी.' उन्होंने किर्क की हत्या की जांच की तारीफ की और उनकी पत्नी एरिका किर्क को 'बहुत स्मार्ट' बताया.

ट्रंप और मस्क के बीच सुलह के संकेत

राजनीतिक हलकों में अटकलें लगने लगी हैं कि यह मुलाकात ट्रंप-मस्क की जोड़ी के साथ आने का संकेत देती है. किर्क की हत्या ने कंजर्वेटिव मूवमेंट को एकजुट किया है. सोशल मीडिया पर यूजर्स ने इसे 'द बैंड इज बैक टुगेदर' कहा. हालांकि, दोनों ने अभी आधिकारिक तौर पर सुलह की घोषणा नहीं की है. किर्क की हत्या की जांच जारी है, और श्रद्धांजलि सभा में सुरक्षा कड़ी थी. बुलेटप्रूफ ग्लास के पीछे भाषण हुए.
 

