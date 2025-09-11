scorecardresearch
 

Feedback

एक हत्या से अमेरिका में कोहराम! मारे गए दोस्त चार्ली किर्क के लिए ट्रंप का बड़ा ऐलान

अमेरिकी कंजर्वेटिव एक्टिविस्ट और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेहद करीबी सहयोगी चार्ली किर्क की गोली मारकर हत्या कर दी गई है. इस घटना से पूरा अमेरिका सकते में है. चार्ली की हत्या का वीडियो दुनियाभर में वायरल हो रहा है, जिसने राजनीतिक हिंसा के खतरे को एक बार फिर से उजागर कर दिया है.

Advertisement
X
चार्ली किर्क की हत्या से अमेरिका में घमासान. (Photo: Reuters)
चार्ली किर्क की हत्या से अमेरिका में घमासान. (Photo: Reuters)

अमेरिकी कंजर्वेटिव एक्टिविस्ट और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेहद करीबी सहयोगी चार्ली किर्क की गोली मारकर हत्या कर दी गई है. इस घटना ने पूरे अमेरिका को दहला दिया है और खुद डोनाल्ड ट्रंप इस हत्याकांड से सकते में हैं. चार्ली किर्क की हत्या का वीडियो दुनियाभर में वायरल हो रहा है, जिसने अमेरिका में राजनीतिक हिंसा के खतरे को एक बार फिर उजागर कर दिया है. क्योंकि किर्क ने युवा रिपब्लिकन वोटर्स को एकजुट करने में बड़ी भूमिका निभाई थी और तो और किर्क इजरायल के कट्टर समर्थक भी थे.

इसी बीच रिपब्लिकन फ्यूचर अमेरिका ने बताया कि ट्रंप ने घोषणा की है कि वे जल्द ही चार्ली किर्क को मरणोपरांत प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से सम्मानित करेंगे.

सर्च ऑपरेशन शुरू

सम्बंधित ख़बरें

Charlie Kirk
ट्रंप के करीबी चार्ली किर्क की हत्या में इस्तेमाल राइफल बरामद, FBI ने कहा- हमलावर की तलाश जारी 
दुनिया आजतक: ट्रंप सहयोगी चार्ली कर्क की हत्या से दहला अमेरिका  
US President Trump meets with PM Narendra Modi at the White House (File Photo: Reuters)
पीएम मोदी से ट्रंप की मीठी-मीठी बातों के क्या मायने? कैसे बनेगा भरोसा और क्या है आगे की राह 
दुनिया के सबसे अमीर लोग यहां मनाते हैं छुट्टियां, जहां आम आदमी का जाना है नामुमकिन! 
पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ.
आतंक फैलाने वाला पाकिस्तान कैसे बना ‘आतंक पीड़ित’ ! 

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप अपने दोस्त की हत्या से बेहद दुखी हैं, उन्होंने शूटर को पकड़ने के लिए जमीन और आसमान एक कर देने की बात कही है. इसके लिए डोर-टू-डोर सर्च ऑपरेशन भी शुरु करने का आदेश दिया है. साथ ही ट्रंप ने चार्ली के सम्मान में राष्ट्रीय ध्वज को रविवार तक के लिए आधा झुकाने का ऐलान किया.

'ढूंढ निकालेगी मेरी सरकार'

चार्ली किर्क ट्रंप के इनर सर्कल में एक प्रभावशाली शख्स थे. वे ट्रंप के नेटवर्क में पहचान रखते थे और मेक अमेरिका ग्रेट अगेन आंदोलन का चेहरा बने. 2024 के राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप को युवाओं का वोट दिलाने में उनकी अहम भूमिका रही. ट्रंप ने कहा, 'ये अमेरिका के लिए एक अंधेरा पल है... हिंसा और हत्या उन लोगों को निशाना बनाने का दुखद परिणाम है, जिनसे आप असहमत हैं, सबसे घृणास्पद और नीच तरीके से... मेरी सरकार इस अमानवीय कृत्य के लिए जिम्मेदार हर व्यक्ति को ढूंढ निकालेगी.'

Advertisement

यह भी पढ़ें: 'दोस्त ऐसे ही...' ट्रंप के नए पोस्ट पर बोली पीएम मोदी का पैर छूने वाली अमेरिका सिंगर

घटना का वीडियो वायरल

दरअसल, चार्ली किर्क यूटा वैली यूनिवर्सिटी के एक ओपन फोरम में मास शूटिंग्स पर सवालों का जवाब दे रहे थे, तभी अचानक उनकी गर्दन में गोली लगी और वे कुर्सी से गिर पड़े. वीडियो में देखा जा सकता है कि किर्क एक सफेद तंबू के नीचे माइक्रोफोन पकड़े बोल रहे थे, तभी एक गोली चली और उनकी गर्दन के बाई ओर से खून का फव्वारा फूट पड़ा. चर्ली यहां 'द अमेरिकन कमबैक टूर' प्रोग्राम के तहत छात्रों को संबोधित कर रहे थे.

घटना के बाद यूनिवर्सिटी को तुरंत खाली कराया गया और क्लासेस अनिश्चितकाल के लिए रद्द कर दी गईं. अमेरिका में हड़कंप मच गया. सवाल उठने लगे कि आखिर किसने और क्यों चार्ली किर्क को निशाना बनाया?

यह भी पढ़ें: चार्ली कर्क कौन थे जिसकी हत्या पर अमेरिका में मच गया बवाल, ट्रंप से क्या था कनेक्शन?

9/11 की बरसी

अमेरिका में एक तरफ, जहां चार्ली किर्क की हत्या से लोग हैरान है और उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं तो ये भी एक संयोग है कि आज 9/11 की बरसी है, अमेरिका पर हुए सबसे बड़े आतंकी हमले को 24 साल हो चुके हैं. 9/11 की बरसी पर एक बार फिर अमेरिका चार्ली की हत्या से दहला है.

Advertisement

पूर्व राष्ट्रपति ने दी श्रद्धांजलि

वहीं, हत्या के बाद शूटर फरार हो गया और अब तक उसकी पहचान नहीं हो सकी है. FBI डायरेक्टर काश पटेल और पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी इस घटना पर दुख जताया.

ओबामा ने एक्स पर लिखा, 'हमें अभी तक ये पता नहीं चला है कि चार्ली किर्क को गोली मारने वाले व्यक्ति की क्या मंशा थी, लेकिन इस तरह की घिनौनी हिंसा के लिए हमारे लोकतंत्र में कोई जगह नहीं है. मिशेल और मैं चार्ली के परिवार के लिए, खासकर उनकी पत्नी एरिका और उनके दो छोटे बच्चों के लिए प्रार्थना करेंगे.'

किर्क की विवादास्पद बयान

चार्ली किर्क ने 2 सितंबर को एक्स पर एक विवादास्पद पोस्ट लिखी थी, जिसमें उन्होंने कहा, 'अमेरिका को भारत के लोगों के लिए और वीजा की जरूरत नहीं है. अमेरिका 'पूरा भर चुका है और अब देश को अपने लोगों को पहले प्राथमिकता देनी चाहिए.' उनकी इस पोस्ट ने भी काफी चर्चा बटोरी थी.

वहीं, अमेरिका में चर्चा इस बात की भी चल रही है, चार्ली किर्क को गोली ठीक उसी तरह मारी गई है, जैसे डोनाल्ड ट्रंप को उनके चुनावी अभियान के दौरान पेंसिलवेनिया में मारी गई थी.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    एशिया कप 2025 शेड्यूल
    Advertisement