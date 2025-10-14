scorecardresearch
 

Feedback

हर तरफ बर्बादी, 10 फीसद आबादी साफ... युद्ध में गाजा ने कितनी बड़ी कीमत चुकाई? 3D वीडियो में देखें

गाजा युद्ध अब लगभग खत्म हो चुका है लेकिन इस युद्ध ने गाजा को जो गहरे घाव दिए हैं, उसे भरने में दशकों लग जाएंगे. युद्ध गाजा की 10 फीसद आबादी को भी लील गया है. इजरायली हमले से गाजा लगभग तबाह हो चुका है.

Advertisement
X
गाजा में इजरायली हमले से भीषण तबाही हुई है (Photo: Reuters)
गाजा में इजरायली हमले से भीषण तबाही हुई है (Photo: Reuters)

736 दिनों के बाद गाजा युद्ध (2023–2025) अब समाप्त होता दिखाई दे रहा है. हमास ने 20 जिंदा इजरायली बंधकों को गाजा से लौटा दिया है और वो अपने परिवारों से मिल चुके हैं.

1948 में स्थापना के बाद पहली बार इजरायल खुद को सुरक्षित महसूस कर रहा है. हमास कमजोर पड़ चुका है, ईरान की तरफ से परमाणु खतरा कम हो गया है और खाड़ी के अरब देशों से इजरायल के रिश्ते, हालांकि नाजुक, फिर भी मजबूती से कायम हैं.

प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप के साथ अपने राजनीतिक गठबंधन को भी काफी मजबूत कर लिया है. 

सम्बंधित ख़बरें

अमेरिका समेत कई देशों ने गाजा शांति समझौते पर किए हस्ताक्षर, देखें दुनिया आजतक 
Donald Trump, Giorgia meloni
मेलोनी की खूबसूरती की अचानक तारीफ करने लगे ट्रंप, बोले- 'मैं चांस लूंगा, राजनीतिक करियर...' 
हमास की कैद से 20 इजरायली बंधक वापस लौट चुके हैं. (Photo- AP)
हमास से छूटकर आए बंधकों को कहां रखा जाएगा, कैसा खाना दिया जाएगा? 
Trump
'अच्छा हुआ मैंने आपको गवर्नर नहीं कहा...', जब कार्नी ने याद दिलाई गलती तो बोले ट्रंप 
Shehbaz_about_Operation_Sindoor
Trump के सामने Pak PM को याद आईं ऑपरेशन सिंदूर की डरावनी रातें 

नेतन्याहू ने जीत के लिए चुकाई भारी कीमत

लगभग दो साल पहले युद्ध की घोषणा करने के बाद, इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने ‘विजय’ की घोषणा की है. लेकिन उन्हें इस जीत की कीमत बहुत भारी पड़ी है.

गाजा में इस युद्ध ने ऐसी अमानवीय हिंसा को जन्म दिया जिसकी कोई मिसाल नहीं. इजरायल की सरकार पर गाजा में नरसंहार और युद्ध अपराधों के आरोप लगे हैं और दुनिया के कई शक्तिशाली देशों ने उसकी कड़ी निंदा की है.

Advertisement

युद्ध लील गई गाजा की 10% आबादी

गाजा में इजरायली हमले में कम से कम 67,000 लोगों की मौत हुई और 1,69,000 लोग घायल हुए- यानी हर 33 में से 1 व्यक्ति, या युद्ध से पहले की आबादी के लगभग 3% लोग दो सालों में मारे गए. कुल मिलाकर, हताहतों की संख्या गाजा की 23 लाख की आबादी का करीब 10% बनती है.

मारे गए लोगों में कम से कम 20,000 बच्चे शामिल हैं, यानी पिछले 24 महीनों में हर घंटे एक बच्चे की मौत हुई है.

मरने वालों की वास्तविक संख्या इससे भी कहीं ज्यादा हो सकती है, क्योंकि फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय केवल अस्पतालों में लाए गए या आधिकारिक तौर पर दर्ज मामलों को गिनता है. गाजा में मरने वालों और घायलों की सही संख्या का पता नहीं लगाया गया है लेकिन माना जाता है कि वास्तविक संख्या आधिकारिक आंकड़े से कही अधिक है.

गाजा में इजरायल ने हमले तो जारी रखे हीं, साथ ही नाकेबंदी भी बढ़ा दी थी जिससे क्षेत्र अकाल की चपेट में आ गया है. कम से कम 459 लोगों की मौत भूख से हुई, जिनमें 154 बच्चे शामिल हैं. अकाल की वजह से गाजा के हर चार में से एक बच्चा कुपोषण से पीड़ित है और हर पांच में से एक शिशु समय से पहले या कम वजन के साथ जन्म ले रहा है.

Advertisement

अमेरिकी रिसर्चर कोरी शेर और जैमॉन ली के सैटेलाइट सर्वे के अनुसार, 2 अक्टूबर 2025 तक गाजा पट्टी में कम से कम 1,98,883 इमारतें- यानी कुल ढांचे का लगभग 60% युद्ध में क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं.

युद्ध की आर्थिक कीमत इजरायल के लिए लगभग 62 अरब डॉलर (करीब ₹5.5 लाख करोड़) तक पहुंच गई है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Bihar Election Result 2025
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election 2025
    Advertisement