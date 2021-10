G-20 समिट: पीएम मोदी ने की स्पेन के प्रधानमंत्री से मुलाकात, इन मुद्दों पर हुआ मंथन

जी 20 सम्मेलन के आखिरी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पेन के पीएम पेड्रो सांचेज से खास मुलाकात की. उस मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं के बीच कई मुद्दों पर सहमति बनी और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर जोर रहा. मुलाकात के दौरान पीएम मोदी संग विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी मौजूद रहे.

पीएम मोदी ने की स्पेन के प्रधानमंत्री से मुलाकात

मुलाकात में वैसे तो कई मुद्दों पर मंथन हुआ लेकिन सबसे ज्यादा जोर ई मोबिलिटी, स्वच्छ तकनीक और गहरे समुद्र में खोज के प्रयास को तेज करने पर दिया गया. दोनों नेताओं ने माना कि अगर इन क्षेत्रों में भारत और स्पेन ने लगातार साथ काम किया तो आपसी साझेदारी भी मजबूत होगी और रिश्ते भी और ज्यादा प्रगाढ़ हो जाएंगे.

इस सब के अलावा भारत और स्पेन ने इस बात खुशी जाहिर की कि दोनों देशों के बीच कई महत्वपूर्ण करार हो चुके हैं. कई ऐसी डील हुई हैं जिसकी वजह से दोनों देशों के रिश्तों में मजबूती और ज्यादा बढ़ी. ऐसी ही एक डील है एयरबस स्पेन से 56 सी295 विमान खरीदना. इस डील पर पीएम मोदी और पेड्रो सांचेज के बीच लंबी बातचीत चली. इस डील के तहत भारत को स्पेन से कुल 56 स्पेशल विमान मिलेंगे, इसमें भी 40 मेड इन इंडिया होने वाले हैं. इस डील के साथ-साथ पीएम मोदी ने स्पेन से कई दूसरे सेक्टरों में निवेश करने के अपील की.

