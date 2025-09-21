'कंपनी ने पांच हजार H-1B होल्डर्स को नौकरी देकर 16 हजार अमेरिकियों को निकाला...', ट्रंप प्रशासन ने गिनाए वीजा फीस बढ़ाने के 9 कारण

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीजा आवेदनों पर 100,000 डॉलर (करीब 88 लाख रुपये) की फीस लगाने का ऐलान किया है. व्हाइट हाउस ने शुक्रवार को एक लेटर जारी किया, जिसमें इस कदम का बचाव करते हुए प्रोग्राम के गलत इस्तेमाल, अमेरिकी नौकरियों के नुकसान और राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं के लिए इसे एक जरूरी फैसला बताया गया है. व्हाइट हाउस ने विस्तार से बताया है कि वीजा फीस को बढ़ाने का फैसला क्यों लिया गया है.

फैसले के बचाव में गिनाए तर्क

ट्रंप प्रशासन ने तर्क दिया है कि कंपनियों की तरफ से H-1B प्रोग्राम का जानबूझकर गलत इस्तेमाल किया गया है ताकि अमेरिकी कर्मचारियों की जगह कम सैलरी वाले विदेशी कर्मचारियों को नियुक्त किया जा सके. अमेरिका के बाहर से दायर सभी नए H-1B आवेदनों के लिए जरूरी एक लाख डॉलर की फीस दुरुपयोग को रोकने और हाईली स्किल्ड, हाई सैलरी वाली नियुक्तियों को प्राथमिकता देने के मकसद से है.

व्हाइट हाउस ने इस नीति को सही ठहराने के लिए प्रमुख दावे और आंकड़े पेश किए हैं.

1. टेक सेक्टर में H-1B का इस्तेमाल बढ़ा

वित्तीय वर्ष 2003 में H-1B कर्मियों के पास 32% आईटी नौकरियां थीं. 2025 तक यह आंकड़ा 65% से ज्यादा हो जाएगा, जो अमेरिका के सबसे अहम उद्योगों में से एक में विदेशी श्रम पर भारी निर्भरता को दिखाता है.

2. अमेरिकी STEM ग्रेजुएट में बेरोजगारी बढ़ी

हाल ही में कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट्स में बेरोजगारी दर 6.1% है. कंप्यूटर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए यह रेट 7.5% है, जो बायोलॉजी या आर्ट एंड हिस्ट्री के ग्रेजुएट्स की दर से दोगुनी से भी ज्यादा है.

3. STEM रोजगार और विदेशी भर्ती के बीच फर्क

2000 से 2019 तक, विदेश में जन्मे STEM श्रमिकों की संख्या दोगुनी से ज्यादा हो गई, जबकि समग्र STEM रोजगार में सिर्फ 44.5% की बढ़ोतरी हुई. प्रशासन का तर्क है कि यह अमेरिकी प्रतिभा के विस्थापन का संकेत है, न कि उसकी कमी का.

4. H-1B भारी फर्मों में बड़े पैमाने पर छंटनी

ट्रंप प्रशासन ने अपने फैसले को सही ठहराने के लिए उन कंपनियों का उदाहरण भी दिया है जो अमेरिकी कर्मचारियों की छंटनी करते हुए बड़ी संख्या में H-1B कर्मचारियों की नियुक्ति जारी रखे हुए हैं. इसमें एक अनाम कंपनी ने 5,189 एच-1बी मंजूरी हासिल करने के बाद 2025 में 16,000 अमेरिकियों को नौकरी से निकाल दिया.

एक अन्य ने ओरेगन में 2,400 नौकरियों में कटौती करते हुए 1,698 एच-1बी वीजा हासिल किए. एक तिहाई ने 2022 से अपने अमेरिकी कर्मचारियों की संख्या में 27,000 की कमी की, लेकिन उसे 25,075 एच-1बी वीजा की मंजूर करवाए. एक ने फरवरी में 1,000 अमेरिकी नौकरियों में कटौती की, जबकि 1,137 एच-1बी स्वीकृतियां हासिल कीं.

5. रिप्लेसमेंट को देनी होगी ट्रेनिंग

अमेरिकी तकनीकी कर्मचारियों को नॉन-डिस्क्लोजर एग्रीमेंट के तहत अपने H-1B रिप्लेसमेंट को ट्रेंड करने के लिए मजबूर करने की रिपोर्टों का जिक्र किया गया है, जिसमें इस कार्यक्रम को कॉर्पोरेट आउटसोर्सिंग का जरिया बताया गया है.

6. घरेलू वर्कफोर्स के लिए खतरा

प्रशासन का दावा है कि H-1B प्रोग्राम की वर्तमान संरचना युवा अमेरिकियों को टेक सेक्टर में दाखिल होने से हतोत्साहित करती है, क्योंकि इससे नौकरी की सुरक्षा और वेतन प्रतिस्पर्धा कम हो जाती है.

7. राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा

ट्रंप प्रशासन का कहना है कि बार-बार इस मुद्दे को राष्ट्रीय सुरक्षा की चिंता के तौर पर पेश किया गया है. तर्क दिया गया है कि टेक्नोलॉजी सहित अहम इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स में विदेशी श्रम पर निर्भरता, अमेरिका का लचीलापन और आत्मनिर्भरता को कमजोर करती है.

8. सुधारों की दिशा में कदम

घोषणा के साथ ही राष्ट्रपति ट्रंप ने निर्देश दिया कि श्रम विभाग प्रचलित वेतन नियमों में बदलाव करेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि H-1B वर्कर्स को कम सैलरी न दी जाए. गृह सुरक्षा विभाग ऐसे नियम बनाने की पहल करेगा जो हाई सैलरी वाली, हाई स्किल्ड वाली नौकरियों के लिए वीजा मंजूरी को प्राथमिकता देगा.

9. अमेरिका-फर्स्ट

प्रशासन की तरफ से दावा किया गया है कि ट्रंप के कार्यालय में लौटने के बाद से सभी नौकरियां अमेरिकी मूल के श्रमिकों को मिली हैं, जो पिछली सरकार के रुझानों को उलट देता है. फेडरल वर्कफोर्स प्रोग्राम को अवैध अप्रवासियों को बाहर करने के लिए बदला गया है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि जॉब ट्रेनिंग रिसोर्स अमेरिकी नागरिकों के लिए रिजर्व हों.

व्हाइट हाउस 100,000 डॉलर के H-1B वीजा फीस को सीधे तौर पर जवाबी कदम के तौर पर देख रहा है, जिसे वह एक बिखरा हुआ सिस्टम मानता है, जो अमेरिकी नौकरियों और सुरक्षा की कीमत पर विदेशी श्रमिकों को प्राथमिकता देता है.

---- समाप्त ----