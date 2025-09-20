scorecardresearch
 

वीजा को लेकर ट्रंप का फैसला भारत के लिए बनेगा 'गेमचेंजर'? एक्सपर्ट क्यों बता रहे फायदे का सौदा

ट्रंप के नए कार्यकारी आदेश के तहत स्किल्ड विदेशी प्रोफेशनल्स को नियुक्त करने वाली कंपनियों को अब हर H-1B वीजा के लिए हर साल 100,000 अमेरिकी डॉलर यानी 88 लाख की फीस चुकानी होगी. अमेरिकी नागरिकता और एमिग्रेशन सर्विस के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, अक्टूबर 2022 और सितंबर 2023 के बीच जारी किए गए करीब चार लाख H-1B वीजा में से 72 प्रतिशत भारतीयों के हैं.

अमेरिकी कंपनियों में पड़ेगा ट्रंप के फैसले का असर (Photo:AP)
अमेरिकी कंपनियों में पड़ेगा ट्रंप के फैसले का असर (Photo:AP)

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीजा पर बड़ा फैसला लेते हुए आवेदकों के लिए सालाना फीस को 10 गुना से भी ज्यादा बढ़ा दिया है. अब तक इस वर्किंग वीजा के लिए एक से आठ लाख तक की फीस लगती थी, जिसे अब 88 लाख से भी ज्यादा कर दिया गया है. ट्रंप के फैसले को भारतीय प्रोफेशनल्स और आईटी कंपनियों के लिए बड़ा झटका माना जाता रहा है, क्योंकि बड़ी संख्या में स्किल्ड वर्कर्स नौकरी की तलाश में अमेरिका जाते हैं.

भारत के विकास में योगदान का मौका

हालांकि अमेरिका का यह फैसला कई मायनों में भारत के लिए गेमचेंजर साबित हो सकता है. एक्सपर्ट इशारा कर रहे हैं कि ट्रंप के फैसले से अमेरिका में स्किल्ड वर्कर्स की कमी हो सकती है और बड़ी आईटी कंपनियां अमेरिका से बाहर डेरा जमा सकती हैं. नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत ने इस फैसले को विकसित भारत की दिशा में योगदान देने का एक बड़ा मौका बताया है.

ये भी पढ़ें: कल तक नहीं दी 88 लाख फीस तो अमेरिका में No Entry! ट्रंप का 'वीजा बम' भारतीयों के लिए बड़ी मुसीबत

उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, 'डोनाल्ड ट्रंप की एक लाख डॉलर की H-1B फीस अमेरिकी इनोवेशन को रोक देगी और भारत के इनोवेशन में नई जान फूंक देगी. ग्लोबल टैलेंट के लिए दरवाज़ा बंद करके, अमेरिका लैब्स, पेटेंट, इनोवेशन और स्टार्टअप्स की अगली लहर को बैंगलोर, हैदराबाद, पुणे और गुड़गांव की ओर धकेल रहा है.' उन्होंने आगे कहा, 'भारत के बेहतरीन डॉक्टरों, इंजीनियरों, वैज्ञानिकों और इनोवेटर्स के पास विकसित भारत की दिशा में भारत के विकास और प्रगति में योगदान देने का मौका है. अमेरिका का नुकसान भारत के लिए फायदेमंद साबित होगा.'

ऑफशेरिंग का बढ़ेगा ट्रेंड

इंफोसिस के पूर्व सीएफओ और उद्योग जगत के दिग्गज मोहनदास पई ने आगाह किया कि H-1B वीजा आवेदकों पर 100,000 डॉलर की सालाना फीस लगाने से कंपनियों की नई मांग कम हो सकती है और आने वाले महीनों में ऑफशोरिंग (जॉब/बिजनेस को दूसरे देश में शिफ्ट करना) में तेजी आ सकती है. पई ने इस ट्रेंड को खारिज कर दिया कि भारतीय आईटी कंपनियां अमेरिका में सस्ते श्रमिक भेजती हैं. उन्होंने बताया कि टॉप 20 एच-1बी कंपनियों की ओर से दिया जाने वाला औसत वेतन पहले ही 1,00,000 डॉलर से कहीं ज्यादा है.

ये भी पढ़ें: 24 घंटे में अमेरिका वापस आ जाएं...' H-1B वीजा वाले भारतीय कर्मचारियों को माइक्रोसॉफ्ट की वॉर्निंग

उन्होंने कहा कि इसका तात्कालिक प्रभाव सीमित है, क्योंकि इस ऐलान का असर सिर्फ नए आवेदनों पर ही पड़ेगा, जबकि मौजूदा वीज़ा पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा. मोहनदास पई ने इस बात पर जोर दिया कि अगले 6-12 महीनों में, कंपनियां ऑफशोरिंग की ओर ज्यादा ध्यान देंगी, क्योंकि अमेरिका में ऑनसाइट नियुक्ति ज्यादा महंगी हो जाएगी. उन्होंने कहा कि अब जो होगा वो ये कि हर कोई ऑफशोरिंग बढ़ाने की कोशिश करेगा. 

अमेरिकी कंपनियों पर होगा असर

पीटीआई के हवाले से इंडस्ट्री के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि भारतीय कंपनियां आमतौर पर हर साल 8,000-12,000 नए H-1B आवेदन दाखिल करती हैं. लेकिन इसका असर कहीं ज़्यादा व्यापक होगा. अमेज़न, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा और एप्पल जैसी अमेरिकी दिग्गज आईटी कंपनियों तक भी पहुंचेगा, जो सामूहिक रूप से 'बेस्ट टैलेंट' को नियुक्त करने के लिए सालाना हजारों मंजूरी हासिल करती हैं.

ये भी पढ़ें: ट्रंप ने H-1B वीजा की फीस 10 गुना से भी ज्यादा बढ़ाई, जानें भारतीयों पर क्या होगा असर

कैटो इंस्टीट्यूट के इमिग्रेशन स्टडीज़ के डायरेक्टर डेविड बियर ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि भारतीय H-1B कर्मचारियों ने अमेरिका में बहुत बड़ा योगदान दिया है, जिसमें सैकड़ों अरबों टैक्स, करोड़ों डॉलर की फीस और खरबों डॉलर की सर्विस शामिल हैं. उन्होंने कहा कि भारतीय हमारे यहां आने वाले सबसे शांत, बुद्धिमान और दिलचस्प लोगों में से एक हैं और हम बदले में उन्हें बदनामी और भेदभाव देते हैं? 

'भारतीय के साथ लगातार भेदभाव'

बियर ने कहा, 'हमारे पास कानूनी आव्रजन प्रक्रिया के हर फेज में, खासकर भारतीयों के मामले में, भेदभावपूर्ण बर्ताव को अनिवार्य करने वाले कानूनों का एक पुलिंदा है. दशकों से उन्हें सिर्फ उनके जन्मस्थान के आधार पर स्थायी निवासी होने से रोका गया है.' उन्होंने कहा कि भारतीय कामगारों के बच्चे 'जो उनके साथ प्राइमरी स्कूल के छात्र के रूप में यहां आए थे, हर तरह से अमेरिकी हैं, जिसकी आप कल्पना कर सकते हैं, लेकिन कानून उन्हें एडल्ट होने पर यहां से चले जाने या लॉटरी जीतने के लिए कहता है. उनके साथ भी अपने माता-पिता जैसा भेदभाव किया जाएगा.'

अमेरिकी H-1B वीजा प्रोग्राम भारत से प्रतिभा पलायन (ब्रेन ड्रेन) का एक अहम कारण रहा है, जिससे अमेरिका को भारतीय संस्थानों और देश की ओर से चुकाए जाने वाले मोटे ट्रेनिंग खर्च को वहन किए बिना टॉप टैलेंट को हासिल करने का मौका मिला है. खास तौर पर आईटी सेक्टर में बड़े पैमाने पर ब्रेन ड्रेन होता है. कुछ लोगों का तर्क है कि इससे देश की कीमती मानव पूंजी का नुकसान होता है.

'राष्ट्रपति ट्रंप का सेल्फ गोल'

लेकिन अब वीजा फीस में मोटी बढ़ोतरी का फैसला अमेरिका में काम कर रहे भारतीयों के लिए वापस लौटने और अपने स्किल और आइडिया से स्वदेश में योगदान देने का मौका है. इससे 'आत्मनिर्भर भारत' कार्यक्रम को भी काफ़ी बढ़ावा मिल सकता है, जिस पर सरकार विभिन्न क्षेत्रों, चाहे वह डिफेंस हो, टेक्नोलॉजी हो या रिसर्च एंड डेवलेपमेंट, में काफी फोकस कर रही है.

ये भी पढ़ें: ट्रंप की ₹88 लाख H-1B वीजा फीस... भारतीय IT कंपनियों के लिए बड़ा झटका! शेयर भी बिखरे

पूर्व राजनयिक के.पी. फैबियन ने कहा, 'ये बात सही है कि ट्रंप का कदम भारतीयों को प्रभावित करेगा. यह एक अत्याचार है और गैरजरूरी फैसला है. इसका असर भारतीयों पर तो पड़ेगा ही, साथ ही अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा, क्योंकि युवा भारतीय अमेरिकी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी ब्रेन पावर का एक बड़ा हिस्सा रहे हैं. अमेरिकी राष्ट्रपति सेल्फ गोल कर रहे हैं.'

---- समाप्त ----
