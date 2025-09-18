scorecardresearch
 

'मैं यह करूंगा...', ट्रंप-एपस्टीन बर्थडे लेटर की जांच पर FBI डायरेक्टर काश पटेल ने जताई सहमति

एफबीआई डायरेक्टर काश पटेल ने डोनाल्ड ट्रंप और जेफरी एपस्टीन से जुड़े विवादित बर्थडे नोट की जांच पर सहमति जताई. हाउस ज्यूडिशियरी कमेटी में पांच घंटे गवाही के दौरान डेमोक्रेट्स ने उन पर एपस्टीन फाइलें दबाने और ट्रंप को बचाने का आरोप लगाया. ट्रंप इस नोट को नकली बता चुके हैं.

काश पटेल बुधवार को सदन की न्यायिक समिति के समक्ष पेश हुए. (Photo: Reuters/Getty Images)
एफबीआई (FBI) निदेशक काश पटेल ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और जेफरी एपस्टीन के बीच विवादित जन्मदिन के नोट की जांच करने पर सहमति जताई है. उन्होंने यह बात बुधवार को हाउस ज्यूडिशियरी कमेटी के सामने पूछताछ के दूसरे दिन कही. काश पटेल से डेमोक्रेट्स ने नोट की प्रामाणिकता और एफबीआई की एपस्टीन से संबंधित फाइलों को संभालने के तरीके पर सवाल किए.

यह विवाद तब शुरू हुआ जब वॉल स्ट्रीट जर्नल ने जुलाई में रिपोर्ट किया कि 2003 में एपस्टीन के 50वें जन्मदिन के लिए तैयार की गई एक किताब में ट्रंप द्वारा हस्ताक्षरित एक पत्र शामिल था. इस नोट में एक महिला की आकृति के साथ एक संदेश था, जिसमें यह इशारा किया गया था कि ट्रंप और एपस्टीन में "कुछ चीजें समान हैं." 

ट्रंप ने इस पत्र को "नकली" करार दिया है और जर्नल के प्रकाशक रूपर्ट मर्डोक के खिलाफ 20 अरब डॉलर का मानहानि का मुकदमा दायर किया है.

जांच की मांग...

फ्लोरिडा के डेमोक्रेट प्रतिनिधि जारेड मोस्कोविट्ज़ ने काश पटेल से पूछा कि क्या वह एपस्टीन के परिवार द्वारा जारी किए गए जाली पत्र की जांच करेंगे. मोस्कोविट्ज़ ने कहा, "उन्होंने राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ एक जाली दस्तावेज जारी किया है." इसके जवाब में, पटेल ने कहा, "ज़रूर, मैं ऐसा करूंगा."

Advertisement

कमेटी में बहस

काश पटेल ने हाउस ज्यूडिशियरी कमेटी के सामने करीब पांच घंटे तक गवाही दी. डेमोक्रेट्स ने उन पर एपस्टीन से संबंधित रिकॉर्ड को जारी न करने का आरोप लगाया और सुझाव दिया कि वह ट्रंप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं. पटेल ने इन आरोपों को खारिज कर दिया. उन्होंने कहा कि ब्यूरो ने कानूनी रूप से सभी "विश्वसनीय" जानकारी का खुलासा कर दिया है.

कमेटी के अध्यक्ष जेम्स कोमर ने डेमोक्रेट्स की उस मांग को पहले ही खारिज कर दिया था, जिसमें नोट का मूल्यांकन करने के लिए एक हैंडराइटिंग एक्सपर्ट को बुलाने की बात कही गई थी. कोमर ने कहा कि समिति की प्राथमिकता पीड़ितों को न्याय दिलाना और यह पता लगाना है कि क्या सरकार एपस्टीन के नेटवर्क में शामिल थी. उन्होंने कहा कि "20 साल पहले का जन्मदिन का कार्ड इस जांच के लिए प्रासंगिक नहीं है."

