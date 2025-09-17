'ट्रंप आपको भी नहीं बख्शेंगे...', सीनेट में गवाही के दौरान काश पटेल और डेमोक्रेट्स की झड़प

एफबीआई (फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन) के निदेशक काश पटेल, सीनेटर कोरी बुकर और एडम शिफ मंगलवार को एक-दूसरे पर चिल्लाए, जिससे न्यायपालिका समिति की तनावपूर्ण निगरानी बैठक अहंकार और आरोपों के टकराव के तमाशे में बदल गई.
काश पटेल ने सीनेट पैनल को बताया कि इस बात की कोई विश्वसनीय जानकारी नहीं है कि जेफरी एपस्टीन ने महिलाओं और नाबालिग लड़कियों की तस्करी खुद के अलावा किसी और के लिए की. उन्होंने इस मामले की समीक्षा खत्म करने के ट्रंप प्रशासन के कदम की आलोचना को कम करने की कोशिश की.
उन्होंने सीनेटरों को यह भी बताया कि एपस्टीन पर एफबीआई की जांच फाइलें सीमित थीं क्योंकि फ्लोरिडा में एक अमेरिकी वकील ने दो दशक पहले एपस्टीन की जांच का दायरा अनुचित रूप से सीमित कर दिया था.
'आप एक नेता के रूप में फेल रहे...'
न्यू जर्सी के डेमोक्रेट बुकर ने तीखी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने पटेल पर 'देश की प्रमुख कानून प्रवर्तन एजेंसी के पीढ़ीगत विनाश' का आरोप लगाया, जिसमें उन्होंने अनुभवी एफबीआई अधिकारियों की बर्खास्तगी, जेफरी एपस्टीन फाइलों में देरी और चार्ली किर्क गोलीबारी की जांच में एक गड़बड़ घोषणा का हवाला दिया.
काश पटेल के बीच में बोलने की कोशिश करने पर बुकर ने ऊंची आवाज़ में कहा, "मुझे लगता है कि आप एक नेता के रूप में फेल हो रहे हैं. आपकी विफलता अमेरिकियों और हमारे परिवारों की सुरक्षा के लिए गंभीर नतीजे पैदा करेगी."
कश पटेल की सीनेट न्यायिक समिति से झड़प
इस तीखी बहस के बीच, अध्यक्ष सीनेटर चक ग्रासली की आवाज़ दब गई क्योंकि दोनों एक-दूसरे को देखकर चिल्ला रहे थे. बुकर ने पटेल को चेतावनी दी कि वह अपने पद पर ज़्यादा दिन नहीं टिक पाएंगे, और कहा, "मुझे लगता है कि यह आपकी आखिरी चूक हो सकती है, डोनाल्ड ट्रंप आपको पद से हटा देंगे."
काश पटेल ने भी उतनी ही ज़ोरदार प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा, "झूठी जानकारी का यह शोर इस देश को एकजुट नहीं कर सकता है." पटेल ने आगे कहा, "आप राजनीतिक नाटक के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं. मैं एफबीआई का नेतृत्व करता हूं."
डेमोक्रेट्स ने बार-बार काश पटेल पर ट्रंप की सेवा में ब्यूरो का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया है.
यह सुनवाई कांग्रेस के सामने पटेल की पहली असली परीक्षा थी और यह तीन पूर्व एफबीआई अधिकारियों द्वारा दायर मुकदमों के बीच हुई, जिनमें आरोप लगाया गया था कि अगस्त में उनकी बर्खास्तगी "अवैध प्रतिशोध" थी. काश पटेल को किर्क जांच पर समय से पहले अपडेट पोस्ट करने और रूढ़िवादी कार्यकर्ता की हत्या के कुछ घंटों बाद मैनहट्टन में बाहर खाना खाते हुए देखे जाने के लिए भी आलोचना का सामना करना पड़ रहा है.
सुनवाई के दौरान बाद में तनाव फिर से बढ़ गया, जब पटेल ने एडम शिफ़ को डांटा. पटेल ने गरजते हुए कहा, "आप अमेरिका की सीनेट में बैठने वाले अब तक के सबसे बड़े धोखेबाज़ हैं." पटेल ने आगे कहा, "आप ज़्यादा से ज़्यादा एक राजनीतिक विदूषक हैं!"
शिफ़ ने उन पर चिल्लाने की कोशिश करते हुए कहा, "आप एक इंटरनेट ट्रोल को एफबीआई निदेशक बना सकते हैं, लेकिन (वह) हमेशा एक इंटरनेट ट्रोल से ज़्यादा कुछ नहीं रहेगा."
बता दें कि पटेल और शिफ़ के बीच झगड़ा कई साल पुराना है, जब पटेल हाउस इंटेलिजेंस कमेटी के कर्मचारी थे और शिफ़ हाउस के सदस्य थे.